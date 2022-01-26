Com média de pouco mais de 14 mil pagantes desde 2015, Fluminense espera aumento de público em 2022

Falta pouco para o início da temporada do Fluminense. Nesta quinta-feira, o Tricolor entra em campo diante do Bangu para apresentar pela primeira vez os reforços à torcida, no Estádio Luso-Brasileiro, às 20h30, pelo Campeonato Carioca. Depois de dois anos praticamente sem público, agora o Flu espera que o time forte faça os estádios voltarem a ficar lotados.A média de público pagante do Fluminense desde 2015 é de 14.054 pessoas. Com o maior investimento dos últimos anos e faltando pouco para a aposentadoria de Fred, o Tricolor projeta aumento nos ganhos em bilheteria. Nos últimos anos, especialmente com a pandemia, os prejuízos nas partidas tem sido altos.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Além disso, a presença de tricolores pode ajudar o programa de sócio-torcedor a atingir aquilo que o clube imagina. O Flu começou a dar os ingressos extras prometidos no começo da pandemia e vai reformular os planos. Essa parte, porém, foi sendo adiada e até o momento não houve o lançamento, mas a última declaração de Mário Bittencourt era de que até o final de janeiro aconteceria.
- Até o final de janeiro o lançamento dos novos planos. A plataforma está ficando pronta. Não estamos chamando de plano de pontos, mas experiências ao torcedor. Já voltamos a ser um clube da prateleira de cima, que disputa na parte de cima da tabela, avançamos nas competições e esperamos que em 2022 isso se repita e se transforme em títulos. Tivemos uma arrecadação recorde e é tudo destinado ao futebol. Se chegarmos a 40, 50, 60 mil teremos um time totalmente vinculado ao programa - afirmou.Sem o Maracanã, que tem previsão de retorno para as semifinais do Carioca depois de passar por reforma no gramado, o Fluminense vai mandar suas partidas no Luso-Brasileiro. O estádio tem uma capacidade menor, de até 4 mil ingressos no total, incluindo o setor visitante (veja as informações da partida de estreia). Para a Libertadores, dia 1º de março, o local escolhido foi o Estádio de São Januário, com uma capacidade maior.
O Flu estreia nesta quinta-feira, às 20h30, diante do Bangu. Os ingressos já estão esgotados para o confronto na Ilha do Governador.
AS MÉDIAS DE PÚBLICO DO FLUMINENSE NOS ÚLTIMOS ANOS:
2021:8 jogos com públicoMédia: 13.034 pagantesMaiores: Fluminense 3x0 Chapecoense (Brasileirão - Maracanã) - 47.032 pagantesFluminense 1x0 Internacional (Brasileirão - Maracanã) - 17.916 pagantesMenor: Fluminense 0x0 Atlético-GO (Brasileirão - Maracanã) - 2.200 pagantes
2020:8 jogos com públicoMédia: 16.255 pagantesMaiores: Fluminense 2x3 Flamengo (Carioca - Maracanã) - 53.571 pagantesFluminense 1x1 Unión La Calera (Sul-Americana - Maracanã) - 16.528 pagantesMenor: Fluminense 5x1 Madureira (Carioca - Maracanã) - 6.640 pagantes
2019: 34 jogos com públicoMédia: 18.210 pagantesMaiores: Fluminense 1x1 Corinthians (Sul-Americana - Maracanã) - 53.237 pagantesFluminense 0x0 Fortaleza (Brasileirão - Maracanã) - 39.034 pagantesMenor: Fluminense 1x1 Resende (Carioca - Moça Bonita) - 2.394 pagantes
2018:35 jogos com públicoMédia: 13.846 pagantesMaiores: Fluminense 0x2 Flamengo (Brasileirão - Mané Garrincha) - 60.000 pagantesFluminense 2x0 Deportivo Cuenca (Sul-Americana - Maracanã) - 36.902 pagantesMenor: Fluminense 1x0 Macaé (Carioca - Los Larios) - 526 pagantes
2017:38 jogos com públicoMédia: 14.190 pagantesMaiores: Fluminense 1x0 LDU (Sul-Americana - Maracanã) - 42.270 pagantesFluminense 0x1 Flamengo (Carioca - Maracanã) - 34.926 pagantesMenor: Fluminense 1x1 Brasil de Pelotas (Los Larias - Primeira Liga) - 1.019 pagantes
2016:34 jogos com públicoMédia: 8.561 pagantesMaiores: Fluminense 1x1 Athletico-PR (Brasileirão - Maracanã) - 39.877 pagantesFluminense 1x2 Flamengo (Carioca - Mané Garrincha) - 32.024 pagantesMenor: Fluminense 1x1 Ypiranga (Copa do Brasil - Raulino de Oliveira) - 492 pagantes
2015:30 jogos com públicoMédia: 14.282 pagantesMaiores: Fluminense 1x3 Flamengo (Brasileirão - Maracanã) - 50.468 pagantesFluminense 1x2 Vasco (Brasileirão - Maracanã) - 37.686 pagantesMenor: Fluminense 4x2 Barra Mansa (Carioca - Moacyrzão) - 861 pagantes