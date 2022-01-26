Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com média de pouco mais de 14 mil pagantes desde 2015, Fluminense espera aumento de público em 2022
Com média de pouco mais de 14 mil pagantes desde 2015, Fluminense espera aumento de público em 2022

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 06:00

Falta pouco para o início da temporada do Fluminense. Nesta quinta-feira, o Tricolor entra em campo diante do Bangu para apresentar pela primeira vez os reforços à torcida, no Estádio Luso-Brasileiro, às 20h30, pelo Campeonato Carioca. Depois de dois anos praticamente sem público, agora o Flu espera que o time forte faça os estádios voltarem a ficar lotados.A média de público pagante do Fluminense desde 2015 é de 14.054 pessoas. Com o maior investimento dos últimos anos e faltando pouco para a aposentadoria de Fred, o Tricolor projeta aumento nos ganhos em bilheteria. Nos últimos anos, especialmente com a pandemia, os prejuízos nas partidas tem sido altos.
Além disso, a presença de tricolores pode ajudar o programa de sócio-torcedor a atingir aquilo que o clube imagina. O Flu começou a dar os ingressos extras prometidos no começo da pandemia e vai reformular os planos. Essa parte, porém, foi sendo adiada e até o momento não houve o lançamento, mas a última declaração de Mário Bittencourt era de que até o final de janeiro aconteceria.
- Até o final de janeiro o lançamento dos novos planos. A plataforma está ficando pronta. Não estamos chamando de plano de pontos, mas experiências ao torcedor. Já voltamos a ser um clube da prateleira de cima, que disputa na parte de cima da tabela, avançamos nas competições e esperamos que em 2022 isso se repita e se transforme em títulos. Tivemos uma arrecadação recorde e é tudo destinado ao futebol. Se chegarmos a 40, 50, 60 mil teremos um time totalmente vinculado ao programa - afirmou.Sem o Maracanã, que tem previsão de retorno para as semifinais do Carioca depois de passar por reforma no gramado, o Fluminense vai mandar suas partidas no Luso-Brasileiro. O estádio tem uma capacidade menor, de até 4 mil ingressos no total, incluindo o setor visitante (veja as informações da partida de estreia). Para a Libertadores, dia 1º de março, o local escolhido foi o Estádio de São Januário, com uma capacidade maior.
O Flu estreia nesta quinta-feira, às 20h30, diante do Bangu. Os ingressos já estão esgotados para o confronto na Ilha do Governador.
Veja a tabela do Campeonato CariocaAS MÉDIAS DE PÚBLICO DO FLUMINENSE NOS ÚLTIMOS ANOS:
2021:8 jogos com públicoMédia: 13.034 pagantesMaiores: Fluminense 3x0 Chapecoense (Brasileirão - Maracanã) - 47.032 pagantesFluminense 1x0 Internacional (Brasileirão - Maracanã) - 17.916 pagantesMenor: Fluminense 0x0 Atlético-GO (Brasileirão - Maracanã) - 2.200 pagantes
2020:8 jogos com públicoMédia: 16.255 pagantesMaiores: Fluminense 2x3 Flamengo (Carioca - Maracanã) - 53.571 pagantesFluminense 1x1 Unión La Calera (Sul-Americana - Maracanã) - 16.528 pagantesMenor: Fluminense 5x1 Madureira (Carioca - Maracanã) - 6.640 pagantes
2019: 34 jogos com públicoMédia: 18.210 pagantesMaiores: Fluminense 1x1 Corinthians (Sul-Americana - Maracanã) - 53.237 pagantesFluminense 0x0 Fortaleza (Brasileirão - Maracanã) - 39.034 pagantesMenor: Fluminense 1x1 Resende (Carioca - Moça Bonita) - 2.394 pagantes
2018:35 jogos com públicoMédia: 13.846 pagantesMaiores: Fluminense 0x2 Flamengo (Brasileirão - Mané Garrincha) - 60.000 pagantesFluminense 2x0 Deportivo Cuenca (Sul-Americana - Maracanã) - 36.902 pagantesMenor: Fluminense 1x0 Macaé (Carioca - Los Larios) - 526 pagantes
2017:38 jogos com públicoMédia: 14.190 pagantesMaiores: Fluminense 1x0 LDU (Sul-Americana - Maracanã) - 42.270 pagantesFluminense 0x1 Flamengo (Carioca - Maracanã) - 34.926 pagantesMenor: Fluminense 1x1 Brasil de Pelotas (Los Larias - Primeira Liga) - 1.019 pagantes
2016:34 jogos com públicoMédia: 8.561 pagantesMaiores: Fluminense 1x1 Athletico-PR (Brasileirão - Maracanã) - 39.877 pagantesFluminense 1x2 Flamengo (Carioca - Mané Garrincha) - 32.024 pagantesMenor: Fluminense 1x1 Ypiranga (Copa do Brasil - Raulino de Oliveira) - 492 pagantes
2015:30 jogos com públicoMédia: 14.282 pagantesMaiores: Fluminense 1x3 Flamengo (Brasileirão - Maracanã) - 50.468 pagantesFluminense 1x2 Vasco (Brasileirão - Maracanã) - 37.686 pagantesMenor: Fluminense 4x2 Barra Mansa (Carioca - Moacyrzão) - 861 pagantes
Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados