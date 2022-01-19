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Com MC Livinho em campo, Corinthians vence o Audax em último jogo-treino antes do Paulistão

Com gols de Róger Guedes e Du Queiroz, Timão superou a equipe de Osasco, que contratou o músico MC Livinho para disputar a Série A2 do estadual paulista...
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Publicado em 

19 jan 2022 às 13:25

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:25

No último teste antes da estreia pelo Campeonato Paulista, no próximo dia 25 de janeiro, em duelo contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Grêmio Osasco Audax por 2 a 1 no CT Joaquim Grava, em jogo-treino.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
A atividade foi separada em dois jogos com dois tempos de 35 minutos cada um. A partida ficou marcada pela presença de MC Livinho, anunciado pelo Audax na manhã de quarta-feira para disputar a Série A2 do estadual. Ele entrou no quarto tempo do jogo e quase deu uma assistência.
Nos primeiros 15 minutos, Róger Guedes abriu o placar, mas Gabriel (contra) deixou tudo igual ainda na etapa inicial. Já no terceiro tempo da partida, Du Queiroz recolocou o Timão na frente, e o Alvinegro saiu como vencedor.
O técnico Sylvinho colocou os titulares para atuar na maior parte dos dois primeiros tempos, enquanto os reservas assumiram nos dois tempos finais.
O Corinthians ainda não divulgou detalhes da partida, mas através das publicações feitas no Twitter do Audax, foi possível notar a presença do atacante Willian entre os titulares do Timão.
O Corinthians estreia no Paulistão na próxima terça-feira (29), às 21h, diante da Ferroviária, na Neo Química Arena.
Crédito: Willianemaçãonojogo-treinocontraoAudax(Foto:JorgeLuis|OsascoAudax

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