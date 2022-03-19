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Com Mayke iniciando transição, Palmeiras encerra preparação para duelo com Bragantino

Lateral-direito sofreu entorse no tornozelo durante clássico diante do Santos...
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Publicado em 

19 mar 2022 às 20:08

Publicado em 19 de Março de 2022 às 20:08

O Palmeiras treinou na tarde deste sábado (19), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo (20), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Garantido nas quartas de final, o Verdão busca manter a invencibilidade no torneio.O técnico Abel Ferreira comandou principalmente atividades táticas. Com o grupo dividido em duas equipes, o Verdão ensaiou posicionamento e movimentações visando a partida fora de casa.
Com a presença de alguns jovens da equipe Sub-20 campeã da Copa São Paulo no treinamento, o time trabalhou ainda bolas paradas, cobranças de falta e finalizações.
O lateral-direito Mayke foi a campo e iniciou o processo de transição física após sofrer uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Santos. O zagueiro Luan deu sequência ao tratamento de lesão na coxa esquerda com atividades na parte interna do centro de excelência.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: RonyparticipadeatividadenotreinodestesábadodoVerdão,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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