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Com Maurício Souza, Flamengo se reapresenta de olho no Brasileirão

Atividades no Ninho do Urubu foram retomadas após uma semana de folga do elenco, campeão carioca na última quarta-feira, que marcou a despedida de Jorge Jesus...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 20:20
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após o título carioca, o elenco do Flamengo ganhou uma semana de folga e voltou ao Ninho do Urubu nesta tarde. A reapresentação do grupo marca o início da "Era pós-Mister", com o técnico Maurício Souza, do Sub-20, sendo o responsável por comandar os treinos enquanto a diretoria não acerta com o substituto de Jorge Jesus, que já está em Portugal como treinador do Benfica.
Com passagem por todas divisões de base do Flamengo, Mauricinho teve a oportunidade de dirigir o time nas rodadas iniciais do Carioca e fazer um intercâmbio com Jorge Jesus durante os 13 meses do português a frente do Fla. Confira o perfil do jovem técnico e os desafios que ele terá neste período.
Campeão de todos os torneios que disputou em 2020 - Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca -, o Flamengo volta a campo no dia 9 de agosto. Será a estreia do Rubro-Negro no Brasileirão, contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h de domingo. O time iniciará a defesa pelo título nacional.
Até lá, a ideia da diretoria é contar com um novo treinador. Marcos Braz e Bruno Spindel, nomes fortes do futebol, estiveram no CT nesta tarde e seguem avaliando os nomes. A expectativa é de que a dupla viaje ainda nesta semana.
Se Jorge Jesus permanecesse, o clube tinha o desejo de disputar um torneio amistoso em Brasília, com a participação de Vasco, Goiás e Atlético-GO. A mudança no comando da equipe, com o tempo de chegada e adaptação do novo treinador ao elenco do Fla, fez com que a direção desistisse desta ideia.

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