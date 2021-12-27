Com Matheus Nascimento e Juninho, Botafogo divulga lista de inscritos para a Copinha

O Botafogo divulgou a lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta segunda-feira. O plantel conta com nomes "de peso", como Matheus Nascimento e Juninho, que possuem atuações de destaque nas categorias de base e eram esperados até mesmo que figurassem entre os profissionais.+ Gilvan não fica no Botafogo em 2022: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

O clube informou que qualquer jogador que estiver na lista da Copinha ainda está selecionável para incorporar a pré-temporada do time profissional, que iniciará na primeira semana de janeiro. Matheus Nascimento, por exemplo, é o único centroavante que o elenco principal possui atualmente.

Juninho, que renovou contrato com o clube no meio do ano, também é esperado para figurar entre as atividades da equipe principal. De qualquer forma, o meio-campista também é um selecionável por Ricardo Resende para os jogos da Copinha.

O Botafogo estreia na competição na próxima segunda-feira, dia 3, contra a Aparecidense. O Alvinegro está no Grupo 14, com sede em Taubaté. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a fase mata-mata.LISTA DE INSCRITOS

Goleiros: Gabriel Toebe, Igo Gabriel*, Lucas Barreto e Maurício;

Zagueiros: Carlos Henrique, Daniel Alexandre, Ewerton*, Kawan e Reydson;

Laterais: Daniel Fagundes, Jefinho e Juan;

Meio-campistas: Dudu, Felipe, Guilherme Liberato, Hugo Iglesias, Juninho*, Kauê, Paulo Henrique, Pedro China, Raí e Wendel Lessa;

Atacantes: Gabriel Conceição, Gabriel Henrique*, Jhonnatha, Maranhão, Marquinhos, Matheus Nascimento*, Nicolas e Rikelmi.

*Já foram relacionados e/ou entraram em jogos do time profissional