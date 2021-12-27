Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Matheus Nascimento e Juninho, Botafogo divulga lista de inscritos para a Copinha
futebol

Com Matheus Nascimento e Juninho, Botafogo divulga lista de inscritos para a Copinha

Plantel conta com 30 nomes, mas clube informa que os jogadores, mesmo na lista, podem ser aproveitados na pré-temporada do profissional; Alvinegro estreia no dia 3...

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 20:16
O Botafogo divulgou a lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta segunda-feira. O plantel conta com nomes "de peso", como Matheus Nascimento e Juninho, que possuem atuações de destaque nas categorias de base e eram esperados até mesmo que figurassem entre os profissionais.+ Gilvan não fica no Botafogo em 2022: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
O clube informou que qualquer jogador que estiver na lista da Copinha ainda está selecionável para incorporar a pré-temporada do time profissional, que iniciará na primeira semana de janeiro. Matheus Nascimento, por exemplo, é o único centroavante que o elenco principal possui atualmente.
Juninho, que renovou contrato com o clube no meio do ano, também é esperado para figurar entre as atividades da equipe principal. De qualquer forma, o meio-campista também é um selecionável por Ricardo Resende para os jogos da Copinha.
O Botafogo estreia na competição na próxima segunda-feira, dia 3, contra a Aparecidense. O Alvinegro está no Grupo 14, com sede em Taubaté. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a fase mata-mata.LISTA DE INSCRITOS
Goleiros: Gabriel Toebe, Igo Gabriel*, Lucas Barreto e Maurício;
Zagueiros: Carlos Henrique, Daniel Alexandre, Ewerton*, Kawan e Reydson;
Laterais: Daniel Fagundes, Jefinho e Juan;
Meio-campistas: Dudu, Felipe, Guilherme Liberato, Hugo Iglesias, Juninho*, Kauê, Paulo Henrique, Pedro China, Raí e Wendel Lessa;
Atacantes: Gabriel Conceição, Gabriel Henrique*, Jhonnatha, Maranhão, Marquinhos, Matheus Nascimento*, Nicolas e Rikelmi.
*Já foram relacionados e/ou entraram em jogos do time profissional
Crédito: MatheusNascimentotemapariçõesnotimeprofissionaldoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados