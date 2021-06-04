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Com Matheus Nascimento, Botafogo faz treino visando a semifinal da Copa do Brasil sub-20

Atacante de 17 anos fica novamente à serviço da equipe de base do Alvinegro, que faz jogo da volta diante do Avaí e tem vantagem...
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Publicado em 

04 jun 2021 às 18:35

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:35

Crédito: Divulgação/Botafogo
O time sub-20 do Botafogo está a 90 minutos da final da Copa do Brasil da categoria. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Ricardo Resende fez um treino visando a partida contra o Avaí, que será disputada neste sábado, às 12h45 na Ressacada.
O Alvinegro chega para o duelo carregando uma vantagem de 2 a 0, placar do jogo de ida. Assim, o Botafogo pode até ser derrotado por um gol de diferença que mesmo assim garante a vaga na final.
A equipe realizou treinamento no CT do Avaí, o único em solos catarinenses antes da realização do duelo. O Botafogo desembarcou no local da partida na noite de quinta-feira.
Matheus Nascimento é um dos nomes que chama a atenção na delegação. O jogador, que já está envolvido na dia a dia do time profissional, foi, mais uma vez, "emprestado" ao time sub-20 visando a disputa da Copa do Brasil.
No outro lado da chave, o Coritiba eliminou o Internacional e já está garantido na final.

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