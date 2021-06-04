Com Matheus Nascimento, Botafogo faz treino visando a semifinal da Copa do Brasil sub-20

Crédito: Divulgação/Botafogo

O time sub-20 do Botafogo está a 90 minutos da final da Copa do Brasil da categoria. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Ricardo Resende fez um treino visando a partida contra o Avaí, que será disputada neste sábado, às 12h45 na Ressacada.

O Alvinegro chega para o duelo carregando uma vantagem de 2 a 0, placar do jogo de ida. Assim, o Botafogo pode até ser derrotado por um gol de diferença que mesmo assim garante a vaga na final.

A equipe realizou treinamento no CT do Avaí, o único em solos catarinenses antes da realização do duelo. O Botafogo desembarcou no local da partida na noite de quinta-feira.

Matheus Nascimento é um dos nomes que chama a atenção na delegação. O jogador, que já está envolvido na dia a dia do time profissional, foi, mais uma vez, "emprestado" ao time sub-20 visando a disputa da Copa do Brasil.