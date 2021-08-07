Com Marinho, Santos encerra preparação para pegar o Corinthians

O Santos encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após poupar no jogo contra a Juazeirense, o técnico Fernando Diniz tem à disposição seus principais jogadores para o confronto.O principal reforço da equipe é o atacante Marinho, que ficou fora contra a Chapecoense e também poupado por um incômodo muscular no jogo do meio de semana. O zagueiro Luiz Felipe, com desgaste físico, ficou no banco de reservas. O meia Carlos Sánchez também ganhou descanso, mas atuou nos momentos finais, e também volta ao time titular.A grande dúvida fica no ataque. O técnico Fernando Diniz tem a opção de manter o atacante Marcos Leonardo ou colocar Marcos Guilherme de falso 9, com Lucas Braga na ponta.
O Santos deve ir a campo com: João Paulo; Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo (Lucas Braga).