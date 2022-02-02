Com Marinho e novidades de Paulo Sousa, Flamengo está definido para encarar o Boavista; veja onde assistir

O Flamengo está escalado para enfrentar o Boavista nesta quarta-feira, às 19h15, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com Paulo Sousa à beira do gramado pela primeira vez, o Rubro-Negro vai a campo com o retorno de boa parte dos principais nomes. Em sua estreia, Paulo Sousa promove novidades na equipe, com Marinho e três zagueiros escalados.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWPara o confronto, Paulo Sousa não contará com Isla e Arrascaeta, que estavam com a Seleção do Chile e do Uruguai, respectivamente, na última terça-feira. Além disso, Rodrigo Caio está lesionado, e Léo Pereira, com desgaste muscular acentuado, e Diego Alves, com dores no joelho esquerdo, foram poupados.