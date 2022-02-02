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Com Marinho e novidades de Paulo Sousa, Flamengo está definido para encarar o Boavista; veja onde assistir

Paulo Sousa promove novidades em sua estreia no comando do Flamengo...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 18:35
O Flamengo está escalado para enfrentar o Boavista nesta quarta-feira, às 19h15, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com Paulo Sousa à beira do gramado pela primeira vez, o Rubro-Negro vai a campo com o retorno de boa parte dos principais nomes. Em sua estreia, Paulo Sousa promove novidades na equipe, com Marinho e três zagueiros escalados.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWPara o confronto, Paulo Sousa não contará com Isla e Arrascaeta, que estavam com a Seleção do Chile e do Uruguai, respectivamente, na última terça-feira. Além disso, Rodrigo Caio está lesionado, e Léo Pereira, com desgaste muscular acentuado, e Diego Alves, com dores no joelho esquerdo, foram poupados.
Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Hugo Souza; Gustavo Henrique, Noga e Cleiton; Matheuzinho, João Gomes, Thiago Maia e Renê; Vitinho, Marinho e Pedro.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
CONFIRA A FICHA TÉCNICA DO JOGOFlamengo x Boavista
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta RedondaData e hora: 2 de fevereiro de 2022, às 19h15Árbitro: Maurício Machado Coelho JuniorAssistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de A. Tavares dos ReisOnde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
Crédito: PauloSousaestreianoFlamengonestaquarta-feira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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