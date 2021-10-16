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Com Marcos Rocha, Palmeiras treina e encerra preparação para duelo contra o Internacional

Lateral direito se junta a trio de selecionáveis e opções para Abel crescem...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 18:38

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 18:38

Crédito: Cesar Greco/SEP
O Palmeiras treinou na tarde deste sábado (16), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo (17), às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que retornaram de suas seleções.
Após defenderem, respectivamente, as seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Weverton, Gómez e Piquerez voltaram a treinar com o grupo. O trio fica à disposição da comissão técnica após desfalcarem o time contra Bahia, Red Bull Bragantino e América-MG.O zagueiro Kuscevic também participou de todo o treinamento, se restrições. Vale lembrar que ele havia sentido dores musculares na partida contra o Bahia, na última terça-feira (12). O lateral-direito Marcos Rocha e o meio-campista Zé Rafael treinaram normalmente, assim como nas demais atividades dessa semana.
O Verdão ocupa a quinta colocação do Brasileiro, com 40 pontos. No primeiro turno, o time conquistou a vitória sobre o rival gaúcho no Beira-Rio, por 2 a 1, com gols de Danilo e Deyverson. Agora, vai a campo em busca de reabilitação após cinco rodadas sem vitória.

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