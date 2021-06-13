Com Marcelo e Gabriel Cabo expulsos na confusão em Pelotas, Fábio Cortez comandará o Vasco contra o Avaí

O Vasco terá uma novidade à beira do campo de São Januário na partida contra o Avaí, nesta quarta-feira. O auxiliar-técnico Fábio Cortez fará as vezes de treinador na partida pela Série B do Campeonato Brasileiro porque no último sábado, diante do Brasil de Pelotas, o técnico Marcelo Cabo foi expulso.Auxiliar imediato do comandante, o filho de Marcelo, Gabriel Cabo também recebeu cartão vermelho naquela que foi a primeira vitória do Cruz-Maltino na competição. Ele foi protagonista da confusão que resultou também na expulsão do técnico do time da casa, Cláudio Tencati.