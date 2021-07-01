Com mal entendido no último jogo, Jemerson encerra a sua passagem pelo Corinthians

A última quarta-feira (30) foi o último dia do vínculo do zagueiro Jemerson com o Corinthians.

Ainda assim, o defensor foi relacionado justamente no dia que o seu contrato com o Timão se encerrava. O camisa 3 ficou no banco de reservas do empate em 0 a 0 do Timão com o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. E por muito pouco não entrou nos minutos finais, quando houve um mal entendido entre a comissão técnica e o lateral-direito Fagner.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogosComo o Corinthians não possui lateral-direito suplente, o zagueiro João Victor tem atuado pelo setor em algumas necessidades, e o planejamento era que caso o titular da ala destra não tivesse condições de jogar durante 90 minutos, Jemerson entraria e JV passaria para a lateral, explica o técnico corintiano, Sylvinho.

– O Fagner vem de um dia anterior sem treinamento, fez exames, mas estava ok. Estávamos prevendo uma possível modificação no setor defensivo, com a entrada do Jemerson e passar o João Victor para a lateral-direita. Tínhamos um plano b, caso o Fagner não terminasse o jogo. Não sabíamos as condições que ele iria terminar. Como no segundo tempo ele estava no lado oposto do banco, entendi um gesto dele, já tinha perguntado duas vezes, e vi um gesto que teria acado para ele, aquecemos imediatamente o Jemerson pra entrar em campo. Quando vamos efetuar a substituição, o Fagner diz que está bem – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após a partida.

Sylvinho também pontua que a situação foi esclarecida já no vestiário, após a partida.

- Pedi desculpas, evidentemente, pelo nível de atleta que é o Jemerson, temos nesses 35 dias lidado muito bem com ele, um atleta de altíssimo nível, que entendeu perfeitamente no final do jogo. No vestiário conversamos rapidamente, o Fagner explicou o mal entendido – explicou.

Com a saída de Jemerson, o Timão perde três defensores em uma semana. Além do camisa 3, Bruno Méndez, emprestado ao Internacional até o fim da temporada, e Danilo Avelar, que teve o contrato rescindido após um ato racista durante um jogo online, saíram do Corinthians nos últimos dias.

De acordo com Sylvinho, os atletas da função que o plantel corintiano já possui, com destaque para Gil, João Victor e Raul, dão conta do recado.

- Não, vamos buscar sempre soluções dentro do elenco, estamos vendo, temos atletas que podemos exercer. O Gil está muito seguro, João jogando bem, temos o Raul e outros atletas que vamos buscar em situações dentro do grupo. Estamos felizes com o desempenho dos atletas que estão atuando e o momento é dar continuidade a deles para continuar performando da maneira que a gente queira.