Com mais um gol de Vinicius Jr, Real Madrid vence a Real Sociedad e segue na liderança de La Liga

O Real Madrid segue passeando em La Liga! Neste sábado, a equipe merengue contou com gols de Vinicius Jr e Luka Jovic para vencer a Real Sociedad pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, o time da capital espanhola segue na ponta da tabela do Campeonato Espanhol.
JOGO MORNOA primeira etapa do confronto deste sábado terminou com poucas emoções, e não apresentou muitas chances de perigo. Com poucas oportunidades perigosas por parte das duas equipes, o placar sem gols manteve-se nos 45 minutos.
MALVADEZAJá no início da etapa final, Vinicius Jr apareceu como o grande destaque da partida. Aos dois minutos do segundo tempo, após uma ótima jogada, o brasileiro conseguiu abrir o placar da partida com uma tabela junto de Luka Jovic.
NA FRENTEO Real Madrid seguiu no campo de ataque durante todo o segundo tempo, e foi eficaz ao tentar ampliar a sua vantagem. Aos doze minutos, a equipe merengue fez o seu segundo gol em cobrança de escanteio com assistência de Casemiro para Luka Jovic.
DISPAROUCom a vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad neste sábado, o Real Madrid aumentou a sua distância na liderança do Campeonato Espanhol. Agora, a equipe merengue soma 39 pontos, oito a mais que o Sevilla, segundo colocado de La Liga.
SEQUÊNCIAA Real Sociedad enfrenta o PSV às 14:45h (de Brasília) desta quinta-feira pela Liga Europa. O Real Madrid, por sua vez, atua contra a Inter de Milão às 17h (de Brasília) de terça-feira.