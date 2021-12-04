Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com mais um gol de Vinicius Jr, Real Madrid vence a Real Sociedad e segue na liderança de La Liga
Com mais um gol de Vinicius Jr, Real Madrid vence a Real Sociedad e segue na liderança de La Liga

LanceNet

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 18:57

O Real Madrid segue passeando em La Liga! Neste sábado, a equipe merengue contou com gols de Vinicius Jr e Luka Jovic para vencer a Real Sociedad pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, o time da capital espanhola segue na ponta da tabela do Campeonato Espanhol.Veja a tabela do Espanhol
JOGO MORNOA primeira etapa do confronto deste sábado terminou com poucas emoções, e não apresentou muitas chances de perigo. Com poucas oportunidades perigosas por parte das duas equipes, o placar sem gols manteve-se nos 45 minutos.
MALVADEZAJá no início da etapa final, Vinicius Jr apareceu como o grande destaque da partida. Aos dois minutos do segundo tempo, após uma ótima jogada, o brasileiro conseguiu abrir o placar da partida com uma tabela junto de Luka Jovic.
NA FRENTEO Real Madrid seguiu no campo de ataque durante todo o segundo tempo, e foi eficaz ao tentar ampliar a sua vantagem. Aos doze minutos, a equipe merengue fez o seu segundo gol em cobrança de escanteio com assistência de Casemiro para Luka Jovic.
DISPAROUCom a vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad neste sábado, o Real Madrid aumentou a sua distância na liderança do Campeonato Espanhol. Agora, a equipe merengue soma 39 pontos, oito a mais que o Sevilla, segundo colocado de La Liga.
SEQUÊNCIAA Real Sociedad enfrenta o PSV às 14:45h (de Brasília) desta quinta-feira pela Liga Europa. O Real Madrid, por sua vez, atua contra a Inter de Milão às 17h (de Brasília) de terça-feira.
Crédito: Vini Jr foi destaque em vitória do Real Madrid (Foto: ANDER GILLENEA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados