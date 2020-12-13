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futebol

Com mais três gols sofridos, goleiro do Bahia se torna o mais vazado no Allianz

Douglas já disputou três partidas pelo tricolor baiano no estádio, com oito gols sofridos: além dos três de hoje, foram três em 2018, dois em 2019...
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Publicado em 

12 dez 2020 às 21:47

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 21:47

Crédito: César Greco
É o destino: o goleiro do Bahia, Douglas Friedrich, não tem mesmo sorte no Allianz Parque. O arqueiro estava lesionado e perdeu a última partida do Bahia, mas retornou ao time titular exatamente neste sábado, no duelo contra o Palmeiras. E com os três gols marcados pelo Palmeiras na vitória sobre o Bahia, Douglas se tornou o goleiro mais vazado na arena alviverde.
​O goleiro, que joga no Bahia desde 2018, já disputou três partidas pelo tricolor baiano no estádio, com oito gols sofridos: além dos três de hoje, foram três em 2018, dois em 2019.Confira a tabela do Brasileirão
Mas a história de gols sofridos por Douglas no Allianz Parque, inaugurado no final de 2014, não se resume à sua passagem pelo Bahia.
O goleiro também sofreu gols quando defendia a meta do Avaí em 2017 e, antes disso, no Capivariano, em 2017. Nas duas partidas, o Palmeiras superou os times de Douglas por 2 a 0. Curiosamente, o goleiro chegou a ser contratado pelo Corinthians em 2016, mas nunca disputou uma partida pelo rival.
Antes de entrar em campo neste sábado, Douglas estava empatado com outros goleiros no posto de goleiro mais vazado do estádio: Magrão, ex-Sport, Fábio, atualmente no Cruzeiro, Felipe Alves, hoje no Fortaleza, e Vanderlei, goleiro do Grêmio.

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