Com mais três gols sofridos, goleiro do Bahia se torna o mais vazado no Allianz

Crédito: César Greco

É o destino: o goleiro do Bahia, Douglas Friedrich, não tem mesmo sorte no Allianz Parque. O arqueiro estava lesionado e perdeu a última partida do Bahia, mas retornou ao time titular exatamente neste sábado, no duelo contra o Palmeiras. E com os três gols marcados pelo Palmeiras na vitória sobre o Bahia, Douglas se tornou o goleiro mais vazado na arena alviverde.

​O goleiro, que joga no Bahia desde 2018, já disputou três partidas pelo tricolor baiano no estádio, com oito gols sofridos: além dos três de hoje, foram três em 2018, dois em 2019.Confira a tabela do Brasileirão

Mas a história de gols sofridos por Douglas no Allianz Parque, inaugurado no final de 2014, não se resume à sua passagem pelo Bahia.

O goleiro também sofreu gols quando defendia a meta do Avaí em 2017 e, antes disso, no Capivariano, em 2017. Nas duas partidas, o Palmeiras superou os times de Douglas por 2 a 0. Curiosamente, o goleiro chegou a ser contratado pelo Corinthians em 2016, mas nunca disputou uma partida pelo rival.