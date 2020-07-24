Com mais polêmicas do que futebol em 2020, Cazares zoa o Cruzeiro para fazer média com torcedores do Galo

O meia Cazares, do Atlético-MG, parece tentar “limpar sua barra” com o torcedor do Galo pelo série de incidentes e comportamentos duvidosos em 2020, que geraram uma repulsa na até então idolatria que o alvinegro nutria pelo equatoriano, de 27 anos. O jogador atleticano postou um vídeo na sua conta no Instagram provocando o Cruzeiro, que disputará a Série B de 2020. Cazares estava vestido com uma camisa que tinha escrito a frase: “Fala, Zezé”, ao lado de balão com a letra “B”, para zoar a queda do rival Cruzeiro. O equatoriano aparece sorrindo no vídeo enquanto mostra a camisa, que se refere à conversa vazada de Thiago Neves e Zezé Perrella, em 2019, quando o jogador cobrava salários atrasados na Raposa. A frase virou meme, motivo de piada e entrou para o anedotário de zoação do futebol. Cazares busca melhorar sua imagem com o torcedor do Galo pela série de confusões, atitudes e declarações em que esteve envolvido, uma tensa relação com o clube mineiro este ano. Perda da carteira de motorista Cazares, fez o vídeo no dia em que aprontou mais uma. Na manhã desta quinta-feira, 23 de julho, o jogador do Galo foi parado em blitz da Polícia Militar Rodoviária na rodovia MG-10, próximo a Cidade do Galo. O atleta, que estava indo para o treino, teve a sua habilitação apreendida de motorista apreendida por excesso de pontuação na carteira. Cazares não pôde levar o carro e para liberar o veículo, teve de esperar outro condutor no local da blitz. O jogador alvinegro terá de fazer um curso de reciclagem para voltar a dirigir. Na carteira de habilitação de Cazares constava pontuação acima da permitida por lei, sendo que o máximo permitido por lei para seguir dirigindo é de 20 pontos.