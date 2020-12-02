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Com mais eliminações do que vitórias, Ceni tem aproveitamento no Flamengo dos tempos de Cruzeiro

Técnico do Flamengo possui apenas um triunfo sob o comando da equipe, em seis jogos; o próximo será o clássico diante do Botafogo, pela 24ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 16:06

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:06

Crédito: AFP
A passagem de Rogério Ceni durou apenas 46 dias, ou oito jogos, em um período turbulento e minado pela má relação com lideranças do vestiário. No Flamengo, o técnico, por sua vez, faz questão de sempre enaltecer o comprometimento do elenco, mas os números também têm apertado o calo do comandante. Neste momento, em seis jogos pelo Rubro-Negro, o aproveitamento é o mesmo dos tempos da Raposa: 33,33%. No Flamengo, Ceni, que chegou no olho do furacão e na semana da ida das quartas da Copa do Brasil, diante do São Paulo, possui a ingesta constatação: acumula mais eliminações (2) do que vitórias (1) pelo clube.
O único triunfo de Rogério Ceni pelo Fla, até aqui, ocorreu contra o Coritiba, por 3 a 1, no Maracanã e pela 22ª rodada do Brasileiro. Ainda soma duas derrotas, ambas para o São Paulo na Copa do Brasil, e três empates (no tempo regulamentar): um contra Atlético-GO, em casa, e os dois diante do Racing-ARG - responsáveis pela queda na Libertadores, na última terça, nos pênaltis.
Na entrevista coletiva após a mais recente eliminação (nas oitavas do torneio continental), Ceni já foi questionado, inclusive, se sente-se pressionado para ser demitido do cargo. A resposta do treinador de 47 anos foi a seguinte:
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O fato é que as fichas de crédito de Rogério Ceni estão limadas e, agora, precisará juntar os cacos, ajustar a equipe e dar um novo ânimo para que a resposta seja positiva já neste sábado, quando o Fla visita o Botafogo no Nilton Santos, pela 24ª tabela do Brasileirão, a competição que restou na temporada.

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