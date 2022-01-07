Com mais dois casos de Covid-19, Palmeiras entrará desfalcado na segunda rodada da Copinha

O Palmeiras encara o Real Ariquemes, de Rondônia, neste sábado, às 11h, no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema, pela segunda rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de golear o Assu-RN por 6 a 1 na última quarta-feira, na estreia da competição, o técnico Paulo Victor Gomes precisará lidar com uma série de desfalques no grupo, sendo três deles por Covid-19. Mais dois novos casos atingiram o Verdão.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Além de Pedro Bicalho, que já havia sido ausência na rodada de estreia por ter testado positivo para o coronavírus, o goleiro Mateus e o zagueiro Lucas Freitas se juntaram à lista de infectados. Todos estão assintomáticos e em isolamento.

Segundo o clube, o grupo está concentrado e tem testado diariamente todos os atletas, comissão e estafe de jogo com o objetivo de minimizar o contágio e frear a disseminação do vírus. A previsão é de que o trio volte no mata-mata.

O zagueiro Michel e o atacante Daniel seguem se recuperando de lesão. Além disso, três atletas da equipe sub-20 foram alçados nesta sexta-feira, pelo técnico Abel Ferreira, aos treinos do elenco profissional: são eles o zagueiro Jhow, o meio-campista Bruno Menezes e o atacante Kevin, que estão sendo observados pela comissão técnica portuguesa durante a pré-temporada.

A equipe de Paulo Victor Gomes é o líder do grupo com três pontos, empatado com o Água Santa, mas com vantagem no saldo de gols (5 a 1). Se vencer o time rondoniense neste sábado, o Verdão está matematicamente garantido na próxima fase caso o ASSU não vença a outra partida do dia, às 8h45.

Uma provável escalação do Verdão é: Kaique; Gustavo Garcia, Naves, Talisca e Vanderlan; Fabinho, Pedro Lima e Jhonatan; Giovani, Endrick e Gabriel Silva.