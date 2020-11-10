Com mais de 40 jogos seguidos no Santos, Pituca é peça-chave no meio

Se tem um jogador que pode ser considerado indispensável ao time do Santos é o volante Diego Pituca. O camisa 21 completou, diante do Red Bull Bragantino no último domingo (08), a marca de 41 jogos seguidos como titular na temporada, ou seja, 100% dos compromissos da equipe.

Com uma grande maratona de jogos, contando Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, é comum o técnico Cuca fazer um rodízio na equipe titular, mas Pituca não entra no rodízio e segue entre os onze. Os números do jogador mostram sua importância ao time. Em 41 jogos, o volante acertou 87% dos passes (1.772 de 2.046), além de ter realizado 69 desarmes e 36 interceptações. Além disso, o jogador recebeu somente seis cartões amarelos, uma média pequena para a posição em que atua. Atuando mais recuado nos últimos jogos, com Jobson e Jean Mota como companheiros no meio santista, Pituca cometeu 44 faltas, além de ganhar 53% dos duelos disputados (165 de 312) com os jogadores rivais.