Com maior goleada do Allianz Parque, Palmeiras goleia Confiança e encaminha classificação

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Na noite desta terça-feira (31), o Palmeiras Sub-17 venceu o Confiança, do Sergipe, pelo placar de 10 a 0 no Allianz Parque e praticamente garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil da categoria, disputando o confronto de volta apenas para cumprimento de tabela. Daniel (3x), Allan (2x), Thalys, Kauan Vinicius, Wendel, Kauã Oliveira e Luis Guilherme foram os autores dos tentos palestrinos. A segunda partida está marcada para a próxima quarta-feira (08), em Aracaju.

O triunfo estabeleceu o novo recorde do Allianz Parque, com a maior goleada aplicada na Nova Arena. A antiga marca pertencia ao último jogo da categoria no estádio, pela primeira fase da Copa do Brasil. Disputado no dia 19 de agosto, os comandados de Orlando Ribeiro aplicaram o elástico 9 a 0 na Desportiva Paraense.O treinador emplaca as duas maiores marcas do estádio com apenas duas partidas disputadas no local. Experiente, o comandante chegou ao Verdão após passagem vitoriosa pelas categorias de base do São Paulo. Formado em Educação Física, Orlando tem a Licença PRO de Treinadores da CBF e acumula grandes conquistas em seu currículo, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copa do Brasil Sub-20, a Supercopa Sub-20, um bicampeonato do Paulista Sub-17 e da Taça BH Sub-17. Além disso, o técnico trabalhou na formação de atletas que hoje atuam em alto nível no futebol mundial, como o zagueiro Éder Militão (Real Madrid), os atacantes David Neres e Antony (Ajax), entre outros.O JOGO

Sem Giovani, Luiz Freitas, Gabriel Vareta, Endrick, Jota e Kauan Santos, o treinador Orlando Ribeiro apostou mais uma vez no esquema 4-3-3, com Léo encaixado no meio e muita vezes compondo linha defensiva com os zagueiros. No ataque, Canadá e Daniel comandaram o poderoso ataque do Verdão.

Fazendo valer a superioridade técnica, o Maior Campeão Nacional imprimiu seu ritmo de jogo desde o apito inicial e abriu o placar aos dois minutos, com Thalys. Dez minutos mais tarde, Daniel fez o segundo e deu tranquilidade na partida.Administrando a peleja já na primeira etapa, o time de Orlando Ribeiro voltou com tudo no segundo tempo. Daniel, Allan (x2) e Kauan Vinicius, de pênalti, engordaram o marcador entre os 13 aos 25 minutos.

E a goleada alviverde não parou por aí. Wendell, aos 35, Daniel, aos 36, Kauã Oliveira, aos 40 Luís Guilherme, já nos acréscimos, finalizaram a maior goleada do Allianz Parque. 10 a 0 placar final.