Com maior domínio na base, Fluminense pode ampliar vantagem recente em Fla-Flu; veja os números

Crédito: Pela Copa do Brasil sub-17, o Fluminense aplicou goleada de 6 x 1 no rival. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

No primeiro clássico da temporada, Flamengo e Fluminense terão equipes recheadas de jovens que se conhecem muito bem das disputas nas categorias de base. Neste domingo, às 18h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, a vantagem do retrospecto recente é favorável ao Flu, mas por pouco. Somando partidas do sub-17, sub-20 e profissional, foram 12 duelos disputados pelos rivais.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaO Tricolor deverá entrar em campo com uma equipe mista, já que nove jogadores do profissional retornaram mais cedo das férias, enquanto o Rubro-Negro terá a maioria de jovens. No profissional, o Flamengo levou a melhor: foram quatro vitórias contra duas do Tricolor das Laranjeiras. Entre os confrontos, estão as finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca, além dos outros jogos do Estadual e do Brasileirão.

Já na base, a rivalidade também deu o que falar, mas o Fluminense saiu mais vitorioso, incluindo uma goleada por 9 a 1 no agregado na semifinal da Copa do Brasil. Ao todo, contando os jogos do sub-17 e sub-20, foram quatro vitórias do Tricolor contra apenas uma do Flamengo. Além disso, as equipes se enfrentaram em mata-mata nas duas categorias, protagonizando jogos polêmicos.

Portanto, foram seis vitórias do Fluminense, cinco do Flamengo e um empate. Assim, neste domingo, a grande maioria dos jogadores, sejam da base ou do profissional, participaram dos clássicos da última temporada. Relembre como foram os últimos Fla-Flus:PROFISSIONAL

29/01/2020 - Flamengo 0 x 1 Fluminense - com gol de calcanhar de Nenê, o Tricolor venceu o primeiro clássico do ano.

12/02/2020 - Fluminense 2 x 3 Flamengo - na semifinal da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense protagonizaram o último Fla-Flu com torcida.

08/07/2020 - Fluminense 1 x 1 Flamengo - Com igualdade nos 90 minutos, o Flu venceu o Rubro-Negro nos pênaltis e conquistou a Taça Rio.

12/07/2020 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - A partida realizada era válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

15/07/2020 - Fluminense 0 x 1 Flamengo - Equipe Tricolor acabou ficou com o vice campeonato do Estadual.

09/09/2020 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - no primeiro duelo pelo Brasileirão, o Flamengo levou a melhor.

06/01/2021 - Flamengo 1 x 2 Fluminense - De virada, o Tricolor venceu o clássico graças a gol de Yago Felipe nos acréscimos.

SUB-20​​12/09/2020 - Flamengo 0 x 2 Fluminense - Os garotos de Xerém venceram o clássico do Carioca sub-20.

28/12/2020 - Flamengo 3 x 1 Fluminense - Partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão sub-20.

04/01/2021 - Fluminense 3 x 1 Flamengo - No jogo de volta, Flu devolveu o placar, porém, foi eliminado nos pênaltis.

SUB-17

15/01/2021 - Flamengo 1 x 6 Fluminense - Com show de Matheus Martins, a geração de ouro do Tricolor aplicou goleada histórica, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17.