Com Luiz Fernando e Gatito, Botafogo inicia segundo dia de pré-temporada

Duas caras conhecidas marcaram o segundo dia de pré-temporada do Botafogo. Luiz Fernando e Gatito Fernández se reapresentaram nesta terça-feira. Após o primeiro dia, mais jogadores chegaram ao Estádio Nilton Santos para a realização de exames médicos e físicos. + Botafogo se reapresentou! Veja quais jogadores estão à disposição para o começo da pré-temporadaO atacante volta ao clube após passar um ano e meio emprestado ao Grêmio. No Imortal foram 51 jogos e três gols marcados. O jogador está nos planos de Enderson Moreira para o começo de temporada e deve integrar o elenco que jogará o Campeonato Carioca.

Já o goleiro recentemente renovou o contrato por mais um ano. Sem atuar com a camisa alvinegra desde setembro de 2020, o paraguaio deve matar a saudade dos gramados em 2022. O camisa 1 foi relacionado para a última partida do Alvinegro na Série B do Brasileirão no ano passado e, em forma, deve ter tempo de jogo no Estadual.

A apresentação dos jogadores está sendo dividida. Uma parte chegou ao Estádio Nilton Santos na segunda-feira, enquanto outros foram realizar exames apenas nesta terça-feira. A tendência é que todo o plantel tenha passado por essa parte clínica até o final da semana.