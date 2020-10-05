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Com Lucas Esteves, Palmeiras inicia preparação contra o Botafogo

Lateral-esquerdo treinou pela primeira vez com o grupo após lesão muscular na coxa
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Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 18:57
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (5) e iniciou a preparação para o jogo contra o Botafogo, válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira (7) no Nilton Santos.
Na lateral esquerda, Luxemburgo tem três opções para ocupar a vaga de Viña, convocado para a Seleção Uruguaia. Lucas Esteves, a principal delas, treinou com os companheiros na Academia de Futebol e ficou mais próximo do retorno, após lesão muscular na coxa.
– Voltar a treinar com os meus companheiros me deixa muito motivado. Hoje foi o meu primeiro treino com o grupo após a lesão e estou me sentindo bem. Estou me recuperando aos poucos, seguindo todos os conselhos do departamento médico, e espero voltar o mais rápido possível – analisou o lateral, reserva imediato de Viña e que ainda não jogou no ano.
Esteves treinou por uma hora com o elenco alviverde. Luiz Adriano, por sua vez, fez um trabalho de recuperação física, separado dos demais.A boa notícia para o torcedor alviverde é que Gabriel Veron apareceu no campo e treinou com o grupo durante todo o período. Após duas partidas como desfalque, o camisa 27 pode estar à disposição para o duelo contra o Botafogo.
Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña foram os desfalques da atividade. Os quatro já estão com as respectivas seleções e só voltam ao clube na semana que vem, após as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Os demais titulares que atuaram contra o Ceará participaram da primeira parte do treino e depois fizeram uma atividade regenerativa na parte interna da Academia.
Com quatro titulares de fora, Luxa terá de quebrar a cabeça para escalar o Verdão nos próximos três compromissos do clube. Luan e Felipe Melo devem formar a dupla de zaga, enquanto Bruno Henrique pode ganhar mais uma chance como titular na vaga de Gabriel Menino.
O Palmeiras faz mais uma atividade nesta terça-feira (6), às 16h, na Academia de Futebol, e logo depois já parte para o Rio de Janeiro.

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