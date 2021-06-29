Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Luan e Marquinhos liberados, Corinthians finaliza preparação para o Majestoso; veja provável time
futebol

Com Luan e Marquinhos liberados, Corinthians finaliza preparação para o Majestoso; veja provável time

Dupla está na lista de relacionados para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira e será opção para Sylvinho. Elenco do Timão treinou nesta tarde no CT Joaquim Grava...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 19:22
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians fechou sua preparação para mais um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino preparatório para encarar o São Paulo, em partida que acontece nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada da competição. As novidades serão Luan e Marquinhos liberados para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Timão defende invencibilidade contra o São Paulo; relembre a sequência
Antes da atividade do dia, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção e apresentou vídeos e conceitos do adversário. Depois, no Campo 1, os jogadores participaram do aquecimento. Em seguida, já no Campo 2, o treinador organizou trabalhos tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Para a partida desta quarta, Sylvinho terá o retorno de Luan, que se recuperou de tendinite no adutor da coxa direita e, desde segunda já treina com o grupo. Além dele, Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport, teve seu nome publicado no BID e está liberado para jogar o Majestoso em Itaquera. Ambos devem ser opção no banco de reservas para a comissão técnica alvinegra.
Por outro lado, serão cinco desfalques: Gustavo Mantuan, Léo Natel e Ruan Oliveira, em transição; Caíque França, que segue tratamento após cirurgia para correção de hérnia inguinal; e Araos, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense e cumpre suspensão automática no Majestoso.
Um provável Timão para o clássico é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.
Confira os relacionados para a partida contra o São Paulo:
Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mandaca, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Silva, Jô e Marquinhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 
Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados