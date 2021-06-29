Com Luan e Marquinhos liberados, Corinthians finaliza preparação para o Majestoso; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians fechou sua preparação para mais um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino preparatório para encarar o São Paulo, em partida que acontece nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada da competição. As novidades serão Luan e Marquinhos liberados para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes da atividade do dia, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção e apresentou vídeos e conceitos do adversário. Depois, no Campo 1, os jogadores participaram do aquecimento. Em seguida, já no Campo 2, o treinador organizou trabalhos tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Para a partida desta quarta, Sylvinho terá o retorno de Luan, que se recuperou de tendinite no adutor da coxa direita e, desde segunda já treina com o grupo. Além dele, Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport, teve seu nome publicado no BID e está liberado para jogar o Majestoso em Itaquera. Ambos devem ser opção no banco de reservas para a comissão técnica alvinegra.

Por outro lado, serão cinco desfalques: Gustavo Mantuan, Léo Natel e Ruan Oliveira, em transição; Caíque França, que segue tratamento após cirurgia para correção de hérnia inguinal; e Araos, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense e cumpre suspensão automática no Majestoso.

Um provável Timão para o clássico é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

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