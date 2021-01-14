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Com locais inéditos e mais tempo de duração, Neo Química Arena lança Tour Casa do Povo 360º

Seguindo todos os protocolos de segurança desde sua reabertura, em outubro de 2020, o tour no estádio do Corinthians terá uma edição com duas horas de duração em 23/1...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 17:18
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Seguindo todos os protocolos de segurança desde sua reabertura, em outubro de 2020, o tour Casa do Povo, da Neo Química Arena, traz uma grande novidade para o torcedor no início de 2021: o exclusivo tour Casa do Povo 360º, no dia 23 de janeiro, a partir das 10h30, com inéditos locais de visitação e 2h de duração – praticamente o dobro de tempo do passeio comum.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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A visita guiada especial pelo estádio, em Itaquera, mostrará lugares inéditos para os frequentadores, como o Centro de Controle de Tecnologia (VOC), Túneis Subterrâneos de Serviço e Cabines de Rádio, além do Átrio, Business Lounge, Sala de Imprensa, Auditório de Coletiva, Arquibancada, Vestiário e Campo.Na nova dinâmica, além da história do estádio e curiosidades sobre o Timão, os anfitriões mostrarão bastidores da operação de jogo e informações técnicas de setores inéditos – nos túneis subterrâneos, por exemplo, haverá detalhes do sistema de irrigação e cuidado com o gramado da Arena.
– Já estamos planejando há um bom tempo esse Tour 360º, com locais inéditos para os visitantes. O curioso é que muitos torcedores fazem o passeio mais de uma vez, pois cada um tem uma emoção diferente, dependendo das histórias compartilhadas pelos visitantes, pelo anfitrião que conduz o tour, pelas surpresas que cada dia proporciona… Agora, teremos um passeio inédito, que será muito legal para quem já fez e quem nunca fez o passeio pela Neo Química Arena – afirmou Gabriel Dolce, gerente do Tour Casa do Povo.
– Nós temos recebido muitos agradecimentos, pois estamos tomando todos os cuidados e seguindo as medidas de segurança, e assim proporcionando ao torcedor a oportunidade de estar no estádio, uma vez que os jogos seguem sem contar com a presença de público. Tem sido muito especial ver a emoção dos visitantes durante este período – completou Dolce.
Fechado de 15 de março a 21 de outubro de 2020, por conta da pandemia de coronavírus, o Tour da Casa do Povo retomou as atividades com 40% de sua capacidade, seguindo protocolos necessários e todas as medidas de segurança, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre os visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora de tirar as fotos.
SERVIÇO – TOUR CASA DO POVO 360ºO tour Casa do Povo 360º custará R$ 90, a ser realizado no dia 23 de janeiro (sábado), a partir das 10h30. Conferir horários e disponibilidade através do tour.neoquimicaarena.com.br.
Os ingressos são vendidos apenas de forma ONLINE. Promoções vigentes NÃO são válidas para esse evento.
Para acessar o tour, os visitantes deverão apresentar o QRCode, disponibilizado na Área do Cliente no site de compra – impresso ou no celular. NÃO haverá impressão na hora.
Prevenção
Os torcedores devem cumprir os protocolos estabelecidos para a visita:
– Uso de máscara obrigatório durante todo o passeio, inclusive nos momentos de fotografias;– Medição de temperatura na entrada;– Distanciamento de 1,5m nas áreas comuns com marcações no piso.– Uso de totens de álcool gel, espalhados no trajeto em 10 pontos de higienização– Grupos reduzidos a 40% da capacidade
SERVIÇO – TOUR CASA DO POVO (passeio tradicional)O tour Casa do Povo funciona de quarta a domingo, no valor de R$ 45 em dias de semana e R$ 65 em fins de semana e feriados. Crianças de 4 a 12 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos pagam meia-entrada mediante comprovação com documento original com foto. Crianças de 0 a 3 anos não pagam. Vendas somente ONLINE pelo tour.neoquimicaarena.com.br.
**Agendamento de ingressos promocionais já compradosOs torcedores que adquiriram os ingressos promocionais antecipadamente podem agendar o passeio pelo telefone (11) 3152-4000, email: [email protected], ou WhatsApp (11) 99670 0406. Atendimento de segunda a sexta, das 10h às 17h.
Para quem já adquiriu ingresso antes do anúncio da reabertura, a visita poderá ser agendada até 21 de abril de 2021.

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