Com listras grossas e menção a 1981, nova camisa do Flamengo vaza na internet; Gabigol se manifesta

Uma imagem de Gabigol com a suposta nova camisa do Flamengo vazou nas redes sociais, nesta quarta-feira. Com listras rubro-negras mais grossas, o uniforme será utilizado pelo clube durante a temporada 2021, que começa no fim do mês de fevereiro.
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