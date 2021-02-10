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Com listras grossas e menção a 1981, nova camisa do Flamengo vaza na internet; Gabigol se manifesta

Imagem de Gabigol vestindo o novo uniforme, no Ninho do Urubu, roda as redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 13:35

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 13:35

Crédito: Reprodução/Internet
Uma imagem de Gabigol com a suposta nova camisa do Flamengo vazou nas redes sociais, nesta quarta-feira. Com listras rubro-negras mais grossas, o uniforme será utilizado pelo clube durante a temporada 2021, que começa no fim do mês de fevereiro.

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