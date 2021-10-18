Com lesão panturrilha, Santos perde Léo Baptistão por três semanas

Crédito: Léo Baptistão será desfalque para o Santos pelos próximos 20 dias, pelo menos (Ivan Storti/Santos FC

O técnico Fábio Carille confirmou após o empate com o Sport, neste domingo, que o atacante Léo Baptistão deve perder os próximos jogos do Santos. Diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o camisa 9 deve perder no mínimo 20 dias."Perdemos o Léo por no mínimo 20 dias, talvez um mês", disse o treinador, emendando, na sequência, sua preocupação com outros dois atletas."Pode ser (Utilizar Madson), mas jogadores buscam melhores condições. Madson ficou parado mais de um mês, Tardelli temos cuidado como deveríamos ter tido com o Léo Baptistão, que vinha de muito tempo parado. Temos que evitar lesões".

O Alvinegro tem no departamento médico, além de John e Kevin Malthus, fora por bastante tempo, os zagueiros Kaiky e Luiz Felipe, o volante Jobson e o meia Gabriel Pirani. Carille, porém, vê pouca chance de os jogadores voltarem contra o América, no próximo sábado (23).

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