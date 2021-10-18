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Com lesão panturrilha, Santos perde Léo Baptistão por três semanas

Técnico Fábio Carille comentou, depois do empate contra o Sport, no Recife, que apenas Gabriel Pirani tem chances de reunir condições para pegar o América-MG...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 11:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Léo Baptistão será desfalque para o Santos pelos próximos 20 dias, pelo menos (Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille confirmou após o empate com o Sport, neste domingo, que o atacante Léo Baptistão deve perder os próximos jogos do Santos. Diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o camisa 9 deve perder no mínimo 20 dias."Perdemos o Léo por no mínimo 20 dias, talvez um mês", disse o treinador, emendando, na sequência, sua preocupação com outros dois atletas."Pode ser (Utilizar Madson), mas jogadores buscam melhores condições. Madson ficou parado mais de um mês, Tardelli temos cuidado como deveríamos ter tido com o Léo Baptistão, que vinha de muito tempo parado. Temos que evitar lesões".
O Alvinegro tem no departamento médico, além de John e Kevin Malthus, fora por bastante tempo, os zagueiros Kaiky e Luiz Felipe, o volante Jobson e o meia Gabriel Pirani. Carille, porém, vê pouca chance de os jogadores voltarem contra o América, no próximo sábado (23).
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
"Desses daí (Kaiky, Luiz Felipe, Jobson, Gabriel Pirani e Léo Baptistão), acredito que só o Pirani. Vamos conversar na terça-feira em uma reunião com o departamento médico para entender melhor. Luiz Felipe não trabalha comigo e não joga há dois meses (lesão na coxa). Acredito que só o Pirani terá condições", concluiu.

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