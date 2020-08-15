Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com lesão na coxa, Pikachu deve desfalcar o Vasco contra o São Paulo

Lateral-direito foi substituído por Cayo Tenório na segunda etapa da estreia do Cruz-Maltino no Brasileirão, contra o Sport, e não deve estar recuperado para o jogo em São Januário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 15:35

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 15:35

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
O Vasco pode ter uma baixa significativa para o jogo contra o São Paulo, neste domingo. O lateral-direito Yago Pikachu aguarda os resultados de exames realizados na coxa direita, mas dificilmente deve ter condições para entrar em campo na partida em São Januário, às 16h, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para a vaga, o técnico Ramon Menezes tem como opções Cayo Tenório e Claudio Winck.
Pikachu foi substituído por Tenório, aos 10 do segundo tempo, na estreia do Cruz-Maltino contra o Sport, na última quinta-feira. Além dele, o Vasco terá as ausências do atacante Vinícius, que se recupera de lesão na panturrilha e do meia Bruno César, diagnosticado com Covid-19.
Outro destaque é a possível estreia do meia Carlinhos, reforço contratado junto ao Vitória Setúbal de Portugal. O jogador de 26 anos chegou a ficar no banco de reservas na última partida, mas Ramon optou por não utilizá-lo. O lateral-esquerdo Neto Borges, outro recém-chegado, também pode surgir na lista de relacionados.
Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Cayo Tenório, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec, Talles Magno e Cano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados