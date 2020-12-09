Com lesão na coxa, Helinho deve ser baixa diante do Fortaleza

O técnico Mauricio Barbieri deve ter mais um problema no sistema ofensivo para encarar o Fortaleza. Trata-se do atacante Helinho, que sentiu um problema muscular na coxa.De acordo com as infos divulgadas pelo clube, o atleta havia manifestado um incômodo na região. Na última terça-feira ele não treino e deve ser uma baixa.
Lembrando que o Bragantino já não conta com o atacante Artur, que ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.
Outros desfalques
Além dos dois atacantes, Barbieri também não pode contar com o lateral-esquerdo Weverson e o zagueiro Léo Realpe.