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futebol

Com lesão na coxa, Helinho deve ser baixa diante do Fortaleza

Atacante sofreu incômodo no começo da semana e não treinou com o elenco; desfalque é quase certo...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 14:46

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:46

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
O técnico Mauricio Barbieri deve ter mais um problema no sistema ofensivo para encarar o Fortaleza. Trata-se do atacante Helinho, que sentiu um problema muscular na coxa.De acordo com as infos divulgadas pelo clube, o atleta havia manifestado um incômodo na região. Na última terça-feira ele não treino e deve ser uma baixa.
Lembrando que o Bragantino já não conta com o atacante Artur, que ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.
Outros desfalques
Além dos dois atacantes, Barbieri também não pode contar com o lateral-esquerdo Weverson e o zagueiro Léo Realpe.

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