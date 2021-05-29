Com lesão muscular, Gabriel desfalca o Corinthians na estreia do Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia Gabriel está fora da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h15, na Neo Química Arena. O jogador sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e foi vetado pelo Departamento Médico.

No seu lugar, Roni é o favorito para ocupar a posição. Cantillo corre por fora.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansO atacante Cauê, que se sofreu um trauma no tornozelo direito na goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), também foi cortado do time para o duelo diante o Dragão.

A dupla se junta a Danilo Avelar e Mantuan, que se recuperam de uma lesão ligamentar no joelho, Jemerson e Xavier, com problemas musculares na posterior da coxa, além de Ruan Oliveira que está em transição física.