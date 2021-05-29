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futebol

Com lesão muscular, Gabriel desfalca o Corinthians na estreia do Brasileirão

O atacante Cauê, com um trauma no tornozelo, também está fora do duelo contra o Atlético-GO, neste domingo (30)...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 18:20
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia Gabriel está fora da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h15, na Neo Química Arena. O jogador sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e foi vetado pelo Departamento Médico.
No seu lugar, Roni é o favorito para ocupar a posição. Cantillo corre por fora.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansO atacante Cauê, que se sofreu um trauma no tornozelo direito na goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), também foi cortado do time para o duelo diante o Dragão.
A dupla se junta a Danilo Avelar e Mantuan, que se recuperam de uma lesão ligamentar no joelho, Jemerson e Xavier, com problemas musculares na posterior da coxa, além de Ruan Oliveira que está em transição física.
O duelo deste fim de semana marca a estreia de Sylvinho no comando corintiano. O treinador que foi anunciado no último domingo (23), foi apresentado na terça-feira (25) e comandou todos as atividades do elenco profissional corintiano até o então, ficará pela primeira vez na beirada do campo dirigindo o Timão.

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