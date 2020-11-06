Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com lesão de Wesley, Palmeiras analisa mercado em busca de reposição

Verdão mapeia até a Série B do Brasileirão, mas não descarta utilizar 'solução caseira' para cobrir lacuna causada por contusão do camisa 47
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 18:04

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:04

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com a lesão de menisco no joelho esquerdo do atacante Wesley confirmada na tarde desta sexta-feira (06), o Palmeiras se preocupa com a ausência de até quatro meses de um dos seus principais jogadores de ataque e, por isso, já analisa o mercado em busca de opções para uma reposição pontual.
Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, os olhos do Verdão estão voltados tanto para o exterior quanto ao próprio Brasil, sendo que até mesmo a Série B do Campeonato Brasileiro é monitorada e pode ser uma opção.
No entanto, o clube também se atenta às próprias categorias de base e não descarta utilizar uma ‘solução caseira’. Marino Hinestroza, do Sub-20, é visto como um potencial nome para substituir o lesionado camisa 47. O colombiano de 18 anos vem se destacando na base alviverde, tendo marcado um golaço recentemente na Copa do Brasil de sua categoria, contra o Londrina. Por enquanto, o técnico Abel Ferreira tem apenas Gabriel Veron e Rony como pontas à disposição no elenco do Palmeiras. Além de Wesley, Luan Silva é outro nome da posição que está contundido e ainda não possui previsão de volta. Iván Angulo, que pertence ao clube e poderia ser uma opção, está atualmente emprestado ao Botafogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados