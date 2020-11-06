Com lesão de Wesley, Palmeiras analisa mercado em busca de reposição

Com a lesão de menisco no joelho esquerdo do atacante Wesley confirmada na tarde desta sexta-feira (06), o Palmeiras se preocupa com a ausência de até quatro meses de um dos seus principais jogadores de ataque e, por isso, já analisa o mercado em busca de opções para uma reposição pontual.

Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, os olhos do Verdão estão voltados tanto para o exterior quanto ao próprio Brasil, sendo que até mesmo a Série B do Campeonato Brasileiro é monitorada e pode ser uma opção.

No entanto, o clube também se atenta às próprias categorias de base e não descarta utilizar uma ‘solução caseira’. Marino Hinestroza, do Sub-20, é visto como um potencial nome para substituir o lesionado camisa 47. O colombiano de 18 anos vem se destacando na base alviverde, tendo marcado um golaço recentemente na Copa do Brasil de sua categoria, contra o Londrina. Por enquanto, o técnico Abel Ferreira tem apenas Gabriel Veron e Rony como pontas à disposição no elenco do Palmeiras. Além de Wesley, Luan Silva é outro nome da posição que está contundido e ainda não possui previsão de volta. Iván Angulo, que pertence ao clube e poderia ser uma opção, está atualmente emprestado ao Botafogo.