Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com lesão de Luan, Emerson Santos pode fazer estreia oficial em 2020

Zagueiro atuou por apenas 45 minutos na Florida Cup e pode ganhar primeira chance do ano no Palmeiras diante do Coritiba, pela décima sexta rodada do Brasileirão
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 13:22

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 13:22

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Emerson Santos passou praticamente nove meses ‘encostado’ no Palmeiras. Quinta opção para a zaga alviverde, o camisa 3 atuou por somente 45 minutos neste ano, no duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela primeira rodada da Florida Cup 2020.
Com apenas dois jogos oficiais defendendo o Verdão, ambos em 2018, Emerson se prepara para, enfim, ganhar a sua primeira chance como titular do time de Vanderlei Luxemburgo.
Diante do Coritiba, atuando mais uma vez com um quarteto de zaga inédito nesta temporada, o Verdão volta ao Allianz Parque para tentar se recuperar no Brasileirão após duas derrotas consecutivas. Vanderlei Luxemburgo deve fechar a escalação do time que entra em campo às 18h (horário de Brasília), desta quarta-feira (14).
Emerson Santos chegou ao Palmeiras no início de 2018, por R$ 5,5 milhões de reais. Pouco aproveitado por Roger Machado, foi emprestado ao Internacional em junho do mesmo ano. De volta ao Verdão nesta temporada, ele tem contrato com o clube até 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados