Com lesão de Luan, Emerson Santos pode fazer estreia oficial em 2020

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Emerson Santos passou praticamente nove meses ‘encostado’ no Palmeiras. Quinta opção para a zaga alviverde, o camisa 3 atuou por somente 45 minutos neste ano, no duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela primeira rodada da Florida Cup 2020.

Com apenas dois jogos oficiais defendendo o Verdão, ambos em 2018, Emerson se prepara para, enfim, ganhar a sua primeira chance como titular do time de Vanderlei Luxemburgo.

Diante do Coritiba, atuando mais uma vez com um quarteto de zaga inédito nesta temporada, o Verdão volta ao Allianz Parque para tentar se recuperar no Brasileirão após duas derrotas consecutivas. Vanderlei Luxemburgo deve fechar a escalação do time que entra em campo às 18h (horário de Brasília), desta quarta-feira (14).