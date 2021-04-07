Com Léo Jabá e Morato relacionados, Vasco encara Tombense em duelo decisivo pela Copa do Brasil

Crédito: Léo Jabá treinou e está pronto para estrear pelo Vasco ao lado de Morato (Rafael Ribeiro/Vasco

Em meio à construção de uma nova equipe, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O adversário será a Tombense, atual vice-campeã do Campeonato Mineiro. Invicto, Marcelo Cano terá à disposição mais dois reforços, que poderão estrear com a camisa cruz-mailtina: os atacantes Léo Jabá e Morato.

> Confira a tabela da Copa do BrasilAmbos estão regularizados desde quinta-feira passada, mas não puderam entrar em campo contra o Bangu. Por causa do feriado no Rio de Janeiro, eles não tiveram tempo hábil para atuar no sábado. Em entrevista ao site oficial do clube, Léo Jabá ressaltou a ansiedade para a possível estreia em Tombos, zona da mata de Minas Gerais.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

- A expectativa é a melhor possível. Estava ansioso para esse momento, graças a Deus estou junto com os meus companheiros. É uma partida muito importante e vamos lutar para voltar com a vitória e classificação – declarou o novo camisa 7 do time de São Januário.

A equipe tem apresentado evolução tática, com mais qualidade na construção das jogadas. Contudo, precisa corrigir os erros nas bolas paradas e encontrar um equilíbrio defensivo. Para o duelo desta quarta, Cabo terá o retorno dos cinco jogadores, que foram poupados no sábado: Léo Matos, Castan, Cano, Marquinhos Gabriel e Ernando, que voltou de lesão na coxa esquerda.

Ao longo da história do clube carioca na Copa do Brasil, foram 11 jogos em contra equipes mineiras na Copa do Brasil. O Gigante da Colina possui 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time treinou nesta terça-feira finalizações e cobrança de pênaltis, já que caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nas penalidades máximas.Morato pode ser titular e estrear nesta quarta (Rafael Ribeiro/Vasco)O meio-campista Andrey destacou o esquema do técnico Marcelo Cabo, que transformou o modo do Vasco jogar. O novo comandante trouxe um futebol de jogo apoiado, mais voltado à posse de bola. Com isso, ele substituiu um esquema reativo e de bola longa que imperou no Vasco em 2020 por um esquema setorizado, priorizando tabelas e triangulações.

- É um esquema que eu gosto muito. Nosso time está procurando propor o jogo e a ideia do professor é levar isso para todas as partidas, independente do adversário e do local. A grandeza do Vasco não permite que se jogue de uma outra forma que não seja propondo o jogo. Ele tem pedido a gente fazer o jogo apoiado, ter coragem para jogar, não ter medo de errar. Tem dado liberdade para jogar, aparecer, arriscar. Como disse, estamos em evolução, e acredito que esse trabalho vai render bons frutos para o Vasco. – declarou o camisa 6, projetando a partida em Tombos (MG), e completou.