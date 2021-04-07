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Com Léo Jabá e Morato relacionados, Vasco encara Tombense em duelo decisivo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino enfrenta mineiros, fora de casa, em jogo único pela segunda fase da competição. Em caso de empate no tempo normal, vaga será decidida nos pênaltis...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 08:00
Crédito: Léo Jabá treinou e está pronto para estrear pelo Vasco ao lado de Morato (Rafael Ribeiro/Vasco
Em meio à construção de uma nova equipe, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O adversário será a Tombense, atual vice-campeã do Campeonato Mineiro. Invicto, Marcelo Cano terá à disposição mais dois reforços, que poderão estrear com a camisa cruz-mailtina: os atacantes Léo Jabá e Morato.
> Confira a tabela da Copa do BrasilAmbos estão regularizados desde quinta-feira passada, mas não puderam entrar em campo contra o Bangu. Por causa do feriado no Rio de Janeiro, eles não tiveram tempo hábil para atuar no sábado. Em entrevista ao site oficial do clube, Léo Jabá ressaltou a ansiedade para a possível estreia em Tombos, zona da mata de Minas Gerais.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- A expectativa é a melhor possível. Estava ansioso para esse momento, graças a Deus estou junto com os meus companheiros. É uma partida muito importante e vamos lutar para voltar com a vitória e classificação – declarou o novo camisa 7 do time de São Januário.
A equipe tem apresentado evolução tática, com mais qualidade na construção das jogadas. Contudo, precisa corrigir os erros nas bolas paradas e encontrar um equilíbrio defensivo. Para o duelo desta quarta, Cabo terá o retorno dos cinco jogadores, que foram poupados no sábado: Léo Matos, Castan, Cano, Marquinhos Gabriel e Ernando, que voltou de lesão na coxa esquerda.
Ao longo da história do clube carioca na Copa do Brasil, foram 11 jogos em contra equipes mineiras na Copa do Brasil. O Gigante da Colina possui 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time treinou nesta terça-feira finalizações e cobrança de pênaltis, já que caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nas penalidades máximas.Morato pode ser titular e estrear nesta quarta (Rafael Ribeiro/Vasco)O meio-campista Andrey destacou o esquema do técnico Marcelo Cabo, que transformou o modo do Vasco jogar. O novo comandante trouxe um futebol de jogo apoiado, mais voltado à posse de bola. Com isso, ele substituiu um esquema reativo e de bola longa que imperou no Vasco em 2020 por um esquema setorizado, priorizando tabelas e triangulações.
- É um esquema que eu gosto muito. Nosso time está procurando propor o jogo e a ideia do professor é levar isso para todas as partidas, independente do adversário e do local. A grandeza do Vasco não permite que se jogue de uma outra forma que não seja propondo o jogo. Ele tem pedido a gente fazer o jogo apoiado, ter coragem para jogar, não ter medo de errar. Tem dado liberdade para jogar, aparecer, arriscar. Como disse, estamos em evolução, e acredito que esse trabalho vai render bons frutos para o Vasco. – declarou o camisa 6, projetando a partida em Tombos (MG), e completou.
– Um jogo muito importante. Treinamos bastante em cima do que o professor analisou da equipe do Tombense. Eles nos passou os pontos fortes e fracos. Estamos preparados e motivados para esse jogo. Se trata de uma competição importante para o grupo e para o Vasco. O Tombense vem fazendo um Campeonato Mineiro bom, venceu ontem por 2 a 1, então temos que estar ligados do início ao fim – concluiu Andrey.

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