Com 'Lei do Ex' de sobra, jogadores ex-Corinthians reencontram o clube defendendo as cores do Cuiabá

Crédito: Divulgação/Cuiabá

Nesta segunda-feira (26), Cuiabá e Corinthians duelam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as duas equipes tem tudo para protagonizar a tal ‘lei do ex’, tão conhecida e letal no futebol brasileiro, uma vez que no atual elenco do time mato-grossense há seis jogadores que já vestiram a camisa do timão.Desde a montagem do elenco do Cuiabá no início da temporada, já visando a disputa do Brasileirão, a quantidade de ex-atletas que tiveram uma passagem pelo Corinthians, e foram anunciados no clube alviverde, chamou a atenção. O goleiro Walter, que estava desde 2013 no time paulista, e o atacante Jonathan Cafu, contratado no fim do ano passado, chegaram por empréstimo válido até o final desta temporada.

O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, relembra que o ex-goleiro do Corinthians tinha propostas de outros clubes maiores do que o Cuiabá, mas a postura profissional ao conduzir a negociação convenceu o jogador.

- Tivemos uma visão de oportunidade. Explicamos o projeto, sobre a cidade e ficamos apalavrados. Hoje ele é um dos principais jogadores da equipe e tem nos ajudado muito. É uma grande referência para o restante do elenco.Walter foi a primeira grande contratação da temporada, mas logo em seguida outras figuras conhecidas, também com passagens pelo Corinthians, foram anunciadas, como os atacantes Clayson e Jonathan Cafu, além de nomes como o lateral esquerdo Uendel e o zagueiro Marllon, ambos disponíveis no mercado após o fim de seus contratos. Vale lembrar que o atacante Elton, de passagem apagada pelo timão entre 2013 e 2014, chegou para disputar a Série B com o Cuiabá na temporada passada e é mais um nome que completa a lista.

Apesar dessa quantidade de 'ex-corintianos' no atual elenco, o clube não abriu mão de trazer outros atletas com experiência e rodagem em grandes equipes do futebol brasileiro, caso do zagueiro Paulão, ex-Fortaleza, o meio-campista Pepê, ex-Flamengo, e o atacante Guilherme Pato, revelado pelo Internacional.

“Nosso grande objetivo foi criar um time que conheça os caminhos do torneio, rodagem por outros clubes e que entendam o tamanho da Série A. Queremos seguir competitivos e permanecer na elite, se isso se concretizar, será o maior feito da história do Cuiabá”, finalizou.