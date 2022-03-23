Com Júnior Moraes, Duílio diz que Corinthians encerrou busca por centroavante neste semestre

Após a contratação do atacante Júnior Moraes, o Corinthians não deve fazer nenhuma movimentação neste momento na tentativa de trazer mais um centroavante ao elenco.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena

No evento que coroou Ednaldo Rodrigues como novo presidente da CBF, o mandatário do Timão, Duílio Monteiro Alves, disse que Vítor Pereira está se entendendo bem com o camisa 18, mas não descartou uma nova investida na posição durante a janela de transferência do meio do ano.

- Hoje, não. Ontem foi a última data do Campeonato Paulista de registro. A janela se encerra no início de abril, o Júnior Moraes chegou agora. A gente vai aguardar, o treinador gosta muito do atleta. Se a gente ver que o time encaixa e atende as nossas expectativas e do nosso torcedor, não. Se houver necessidade, temos outra janela antes do meio do ano - afirmou Duílio.

O prazo de substituição dos atletas da lista A do Paulistão para o mata-mata se encerrou nesta terça-feira (22), e esse foi um dos fatores que deixaram o alvinegro paulista mais distante da repatriação do volante Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas que está refugiado no Brasil por conta da invasão das tropas russas no país ucraniano.

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Desde o início da temporada o Corinthians busca por um 'centroavante de peso'. Para isso, o clube tentou viabilizar os custos juntos de uma eventual negociação com o Grupo Taunsa, que atrasou o repasse no pagamento referente ao acordo com o Corinthians para bancar os salários do meia Paulinho.

Timão e Taunsa discutiram sobre a contratação de um centroavante badalado. Os uruguaios Edinson Cavani, do Manchester United-ENG, e Luís Suárez, do Atlético de Madrid-ESP, ambos com contrato para encerrar no meio do ano, eram os favoritos da empresa, que chegou até se animar com um aceno positivo de Cavani, mas viu o atleta optar por cumprir o seu vínculo com os Red Devils até o fim e frustrar os planos corintianos.

Chegou a ser conversado entre o clube alvinegro e a empresa a possibilidade do aporte acontecer no atacante Diego Costa, quando ele rescindiu o contrato com o Atlético-MG, em janeiro, mas o grupo empresarial recuou, pois traçava a ideia de investimento em um nome que causasse maior impacto.