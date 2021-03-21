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futebol

Com jovens das categorias de base, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Verdão continua trabalhando mesmo sem entrar em campo, dado que o Campeonato Paulista está paralisado
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Publicado em 21 de Março de 2021 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 15:02
Crédito: César Greco
Ainda com futuro indefinido quanto à continuidade do futebol paulista, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol e, neste domingo (21), o elenco comandado por João Martins realizou mais uma sessão de treinamentos.Contando com os atletas que retornaram de férias e com jovens das categorias de base, o auxiliar técnico dividiu o elenco em três equipes, que realizaram uma atividade com ênfase em movimentações, marcação e ocupação de espaços. Na sequência, com os jogadores ainda separados, foi realizado um treino com a presença dos goleiros e possibilidade de finalização.João Martins, porém, não contou com a presença de Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, que receberam folga e se reapresentam no dia 31, e Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, que foram liberados das atividades deste fim-de-semana.
Em meio a incertezas acerca da volta do futebol no estado de São Paulo, o Palmeiras segue treinando e realizará, na próxima segunda (22), às 16h (horário de Brasília), mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol.

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