Com jovens das categorias de base, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Ainda com futuro indefinido quanto à continuidade do futebol paulista, o Palmeiras segue trabalhando na Academia de Futebol e, neste domingo (21), o elenco comandado por João Martins realizou mais uma sessão de treinamentos.Contando com os atletas que retornaram de férias e com jovens das categorias de base, o auxiliar técnico dividiu o elenco em três equipes, que realizaram uma atividade com ênfase em movimentações, marcação e ocupação de espaços. Na sequência, com os jogadores ainda separados, foi realizado um treino com a presença dos goleiros e possibilidade de finalização.João Martins, porém, não contou com a presença de Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, que receberam folga e se reapresentam no dia 31, e Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, que foram liberados das atividades deste fim-de-semana.