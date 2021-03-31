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Com José Welison e Benevenuto de saída, Chamusca revela que Botafogo buscará jogadores no mercado

O próprio presidente do Botafogo confirmou o empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Fortaleza...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 18:13
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
O volante José Welison e o zagueiro Marcelo Banenvenuto devem deixar o Botafogo. O primeiro está emprestado pelo Atlético-MG ao Glorioso até o fim da temporada e deve ter o Sport como destino. Enquanto isso, o segundo será emprestado ao Fortaleza. Em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o clube, "com calma", irá ao mercado em busca de reforços nessas posições para suprir a partida dos jogadores. Exclusivo! Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia Botafogo- Nós temos atletas chegando com características um pouquinho diferentes do Zé Welison. Do Marcelo a gente vai buscar, com as duas a gente vai buscar no mercado. Agora, com calma, com tranquilidade. É um momento que não é fácil porque um boa parte dos jogadores está empregados, jogando os estaduais, jogando Copa do Brasil, jogando campeonatos importantes.
- Então, a gente está com calma, junto com o Freeland, junto com a diretoria, analisando as possibilidades, muito provavelmente a gente deve sim buscar mais um zagueiro e mais um volante ali para compor a saída dos dois atletas.O Botafogo volta a campo no próximo domingo, no estádio Giulite Coutinho, às 17h contra a Portuguesa. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca de 2021.

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