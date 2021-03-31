Com José Welison e Benevenuto de saída, Chamusca revela que Botafogo buscará jogadores no mercado

O volante José Welison e o zagueiro Marcelo Banenvenuto devem deixar o Botafogo. O primeiro está emprestado pelo Atlético-MG ao Glorioso até o fim da temporada e deve ter o Sport como destino. Enquanto isso, o segundo será emprestado ao Fortaleza. Em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o clube, "com calma", irá ao mercado em busca de reforços nessas posições para suprir a partida dos jogadores. Exclusivo! Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia Botafogo- Nós temos atletas chegando com características um pouquinho diferentes do Zé Welison. Do Marcelo a gente vai buscar, com as duas a gente vai buscar no mercado. Agora, com calma, com tranquilidade. É um momento que não é fácil porque um boa parte dos jogadores está empregados, jogando os estaduais, jogando Copa do Brasil, jogando campeonatos importantes.