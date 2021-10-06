Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Jobson, Santos divulga os relacionados para o jogo contra o São Paulo

Volante pode voltar aos gramados sete meses após uma cirurgia de ligamento cruzado...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:03

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou no início da noite desta quarta-feira os jogadores relacionados para a partida desta quinta (7), às 18h30, diante do São Paulo, no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.A grande novidade na lista é a presença do volante Jobson. O jogador sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o que tirou dos jogos nos últimos sete meses. Recentemente, camisa 8 do Peixe falou sobre sua volta aos campos.
- Procurei me apegar nos meus filhos, minha esposa, ficar perto de quem eu gosto. Acho que é o único jeito que conseguimos nos reerguer - disse o jogador em seu Instagram.
Outra volta para os jogos é do volante Vinícius Balieiro. Enquanto buscava um acordo com o Peixe, o jogador ficou fora dos relacionados pela equipe profissional, exceto o confronto contra o Athlético-PR. O jogador reforçou a equipe Sub-23 do Santos na Copa Paulista. Com contrato renovado, está de volta.Os lesionados Kaiky, Robson Reis e Luiz Feliz ainda não estão à disposição do técnico Fábio Carille e ficam fora do clássico desta quarta-feira.
Confira os jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille.
Goleiros: João Paulo, Diógenes e JandreiLaterais: Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Wagner Leonardo, Danilo Boza e Emiliano VelázquezVolantes: Vinicius Balieiro, Camacho, Jobson e Vinícius ZanoceloMeias: Gabriel Pirani, Jean Mota e Carlos SánchezAtacantes: Marinho, Léo Baptistão, Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados