Com João Victor suspenso, Raul Gustavo deve ganhar nova chance no time titular do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá uma mudança obrigatória para enfrentar o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Isso porque João Victor levou o terceiro amarelo no clássico contra o São Paulo e está suspenso para a 28ª rodada do Brasileirão-2021. Em seu lugar, o substituto deve ser mesmo Raul Gustavo, que voltará a ter uma chance no time titular de Sylvinho neste campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A escolha parece simples, pois trata-se do único zagueiro que tem sido levado para o banco de reservas nas partidas da competição nacional. Mas Sylvinho nem sempre pensou nisso como óbvio, já que segundo informação do GE, o treinador corintiano cogitou escalar Xavier no setor, o que foi prontamente criticado pelos torcedores alvinegros nas redes sociais nos últimos dias.

No entanto, de acordo com a apuração da reportagem, isso não deve acontecer. Na última quinta-feira, dia do primeiro treino tático de olho no duelo com o Inter, Sylvinho escalou Raul Gustavo para atuar ao lado de Gil na zaga. Deve ser ele mesmo o substituto de João Victor, mas isso provocará uma mudança de posicionamento na dupla, já mostrada durante a atividade.Canhoto, Raul Gustavo atuará pelo lado esquerdo da zaga, enquanto Gil que costuma jogar por ali, será deslocado para o lado direito, posição que João Victor ocupa e que se consagrou como um dos melhores do Brasileirão. A tendência é que essa formação se repita no treino desta sexta e deste sábado.

Será a segunda vez em que Raul será acionado para substituir um companheiro suspenso. Na 20ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa, o jovem ocupou o lugar de Gil, que havia levado o terceiro amarelo contra o Juventude, no jogo anterior. Naquela partida, não foi necessária a mudança de posição, pois João Victor permaneceu na direita e Raul entrou pela esquerda.

Mas não foi o único jogo que o camisa 34 atuou no Brasileirão. Na primeira rodada, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, Raul foi titular na derrota por 1 a 0. Naquela época ele vinha sendo presença no 11 inicial, justamente ao lado de Gil, em formação que deverá ser repetida neste domingo. A partir da segunda rodada, porém, o zagueiro de 22 anos perdeu espaço para João Victor.