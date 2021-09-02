Com janela ainda aberta na Turquia, Barcelona fica perto de emprestar Pjanic ao Besiktas

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Apesar do encerramento da janela de transferências nas principais ligas do futebol europeu, ainda há alguns países que podem receber novos jogadores. É o caso da Turquia, onde está sediado o Besiktas, que negocia a contratação do meio-campista Miralem Pjanic, do Barcelona.

+ Veja a tabela e os jogos da La LigaSegundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no assunto mercado de transferências, as negociações entre turcos e espanhóis pelo jogador bósnio estão avançadas, e devem ser finalizadas em breve. A janela de transferências na Turquia fechará no dia 8 de setembro.

Na última quarta-feira, Pjanic, que está a serviço da seleção bósnia, atuou no empate contra a França, pelas Eliminatórias Europeias. No Barcelona, o jogador de 31 anos, que tem contrato com os catalães até 2024, não entrou em campo em jogos oficiais. O atleta só foi utilizado por Ronaldo Koeman em amistosos.

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