Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com janela ainda aberta na Turquia, Barcelona fica perto de emprestar Pjanic ao Besiktas
futebol

Com janela ainda aberta na Turquia, Barcelona fica perto de emprestar Pjanic ao Besiktas

Jogador de 31 anos, que está sem espaço no clube catalão, chegou a ter a volta à Juventus especulada, mas não houve acerto. Janela na Turquia ficará aberta até o dia 8 de setembro...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 12:42
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Apesar do encerramento da janela de transferências nas principais ligas do futebol europeu, ainda há alguns países que podem receber novos jogadores. É o caso da Turquia, onde está sediado o Besiktas, que negocia a contratação do meio-campista Miralem Pjanic, do Barcelona.
+ Veja a tabela e os jogos da La LigaSegundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no assunto mercado de transferências, as negociações entre turcos e espanhóis pelo jogador bósnio estão avançadas, e devem ser finalizadas em breve. A janela de transferências na Turquia fechará no dia 8 de setembro.
Na última quarta-feira, Pjanic, que está a serviço da seleção bósnia, atuou no empate contra a França, pelas Eliminatórias Europeias. No Barcelona, o jogador de 31 anos, que tem contrato com os catalães até 2024, não entrou em campo em jogos oficiais. O atleta só foi utilizado por Ronaldo Koeman em amistosos.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
Caso acerte com o Besiktas, Pjanic fará companhia ao brasileiro Alex Teixeira, revelado no Vasco, que acertou com o clube recentemente. Outro jogador brasileiro que está na mira da equipe turca é o volante Fernando, ex-Beijing Guoan, envolvido na polêmica do motorista Robson Oliveira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados