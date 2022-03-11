Com intuito de transformação digital, Fortaleza e Sport fecham acordo com empresa brasileira

Acompanhando a necessidade de mercado em relação a uma análise mais profunda do comportamento digital de seus torcedores, Fortaleza e Sport fecharam um acordo com a empresa "Win the Game", pertencente ao BTG Pactual, onde um dos focos é, também, fortalecer as ações de marketing. O vínculo com as duas entidades tem duração de três anos.>O conteúdo produzido pelo LANCE! também está no TikTokNo clube da capital cearense o objetivo está mais apoiado na questão de uma verdadeira mudança na forma de encarar as negociações e alternativas de capitalização no ambiente digital.

Já em relação ao time de Recife, existe a ideia de aprimorar não apenas o ambiente de marketing, mas também os aspectos administrativos como o escopo de governança através de um processo de reestruturação.

Claudio Pracownik, Sócio Fundador e CEO da Win The Game, celebrou a formalização dos termos do acordo diante do ambiente onde a análise de dados pode abrir um verdadeiro leque de novos negócios para duas importantes equipes do futebol brasileiro:

- Estamos muito animados em iniciar o trabalho com esses dois grandes clubes tão importantes para o futebol brasileiro. Com uma economia voltada para os dados, será possível entender a relação dos torcedores com seus times, e apoiar na diversificação da oferta de produtos e serviços existentes hoje, processo importante para ampliar as receitas dos clubes. Além disso, a partir das sólidas relações que a WIN tem com o mercado, vamos conectá-los a diversos ecossistemas de negócios, por meio de parcerias com marcas nacionais e internacionais, criando novas oportunidades de negócios.