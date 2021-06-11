Com inspiração em Kanu, Ewerton projeta final da Copa do Brasil sub-20 pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A equipe do Botafogo se prepara para o jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-20, contra o Coritiba. A primeira partida já acontece neste domingo, no Couto Pereira. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Ewerton Porto falou sobre a sensação de disputar uma final.

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- É uma sensação única estar disputando a primeira Copa do Brasil Sub-20 na carreira e ainda ter a condição de chegar na final. Realmente algo muito gratificante. A gente sabe que vão ser dois jogos muito duros, onde as duas equipes vão atrás dos seus objetivos. Vamos fortes e bastante focados para levar esse troféu - contou o jogador.

Ewerton tem contrato com o clube até novembro de 2021 e foi relacionado diversas vezes para jogos do profissional do Botafogo pelo Campeonato Carioca nesta temporada. O zagueiro tem como inspiração Kanu, destaque da posição na equipe titular do Alvinegro. O jovem falou um pouco mais sobre essas situações.