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Com inspiração em Kanu, Ewerton projeta final da Copa do Brasil sub-20 pelo Botafogo

Atleta com bagagem no profissional tem contrato com o clube carioca até novembro
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LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 18:22

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:22

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A equipe do Botafogo se prepara para o jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-20, contra o Coritiba. A primeira partida já acontece neste domingo, no Couto Pereira. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Ewerton Porto falou sobre a sensação de disputar uma final.
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- É uma sensação única estar disputando a primeira Copa do Brasil Sub-20 na carreira e ainda ter a condição de chegar na final. Realmente algo muito gratificante. A gente sabe que vão ser dois jogos muito duros, onde as duas equipes vão atrás dos seus objetivos. Vamos fortes e bastante focados para levar esse troféu - contou o jogador.
Ewerton tem contrato com o clube até novembro de 2021 e foi relacionado diversas vezes para jogos do profissional do Botafogo pelo Campeonato Carioca nesta temporada. O zagueiro tem como inspiração Kanu, destaque da posição na equipe titular do Alvinegro. O jovem falou um pouco mais sobre essas situações.
- O convívio com o Kanu fui muito bom para mim. É um atleta que merece todo o destaque que tem atualmente. Tirei muito aprendizado com ele e mesmo no profissional ele vem me ajudando muito nessa nossa trajetória na Copa do Brasil. Minha vontade é crescer no Botafogo e estou sempre trabalhando forte, com muito foco, para que as coisas aconteçam para mim da melhor forma aqui dentro - disse.

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