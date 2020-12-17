Com ínicio mágico no Allianz Parque, Abel Ferreira atinge marca defensiva inédita no estádio

"Para ganhar títulos, temos que ter a melhor defesa. Muitas vezes as pessoas exaltam a forma como atacamos, eu falo da forma como defendemos, porque é no momento que estamos atacando, que temos que começar a pensar na nossa defesa. Precisamos ter esse compromisso, de atacar a 100, e defender a 200!"
Com essa fala, Abel Ferreira encerrou a sua coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, que garantiu o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores 2020. E se tem algo que o treinador conseguiu colocar na cabeça do elenco alviverde, foi a importância defensiva dentro dos 90 minutos de jogo.
Invicto no Allianz Parque, Abel Ferreira chegou à sua sexta vitória seguida na casa palmeirense. Com mais de 560 minutos sem sofrer gols, o português alcançou a marca de primeiro técnico a iniciar um trabalho no estádio com seis vitórias consecutivas sem ser vazado.A melhor marca antes de Abel desembarcar no Brasil tinha sido de Cuca, que, em 2016, engatou sete vitórias seguidas na nova arena palmeirense, porém, foi vazado na quinta partida, diante do Santa Cruz, pelo Brasileirão.
A conta poderia até ser maior, mas como Abel Ferreira não estava no banco na vitória diante do Bahia, pelo Brasileirão, no último final de semana, o jogo não pode ser contabilizado.
Com mais dois jogos no Allianz Parque em 2020, o técnico pode fechar o ano com oito vitórias seguidas como mandante, ultrapassar Cuca e garantir um novo recorde neste início de trabalho no clube.
Relembre as seis vitórias de Abel Ferreira no Allianz Parque:
Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino - Copa do BrasilPalmeiras 3 x 0 Ceará - Copa do BrasilPalmeiras 2 x 0 Fluminense - BrasileirãoPalmeiras 3 x 0 Atlhetico-PR - BrasileirãoPalmeiras 5 x 0 Delfín - LibertadoresPalmeiras 3 x 0 Libertad - Libertadores