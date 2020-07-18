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Com indefinição, Palmeiras treina pensando no Corinthians

O alviverde continuou sua preparação para o clássico na manhã deste sábado, sem indicação dos titulares; Gustavo Gómez não aparece nas fotos divulgadas pelo clube...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 16:06
Crédito: Vitor Hugo e Raphael Veiga durante atividade nesta manhã de sábado (Cesar Greco/Palmeiras
Na manhã deste sábado, o Palmeiras seguiu seu cronograma de preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, no retorno do futebol paulista, pela penúltima rodada da primeira fase do estadual. Ainda não há nenhuma indicação de time titular.
Luxemburgo e sua comissão estiveram no comando das atividades. Após aquecimento com bola, houve coletivo com os jogadores com a finalidade de ensaios e ajustes técnicos, com aprimoramento de marcações, saídas de bola, jogadas específicas e escanteios, tanto defensivos quanto ofensivos.
Também houve testes para uma possível equipe titular para o Dérbi, enquanto o restante do grupo participou de movimentações técnicas no gramado ao lado. Depois de folga no domingo, o alviverde se reapresenta na segunda-feira, às 15h30.
Por conta do coronavírus, a imprensa não é liberada dentro do CT. No entanto, a partir das fotos divulgadas pelo clube, não foi possível ver o zagueiro Gustavo Gómez nas atividades, enquanto Luan, Vitor Hugo e Felipe Melo, outras opções para o setor, aparecem. O paraguaio passa por um imbróglio envolvendo sua situação no clube - seu contrato venceu em junho e a renovação ainda não foi registrada por conta de divergências financeiras. Diante disso, ele pode ser um dos desfalques do alviverde no clássico. A definição da equipe deve ficar para segunda por alguns motivos: aguardar se Rony consegue ficar livre da punição de quatro meses imposta pela Fifa, essa situação de Gómez e o risco de perder jogadores contaminados pelo coronavírus - o elenco passa por exames frequentemente.
Enquanto não se confirmam desfalques por conta da doença, duas ausências já estão garantidas: Dudu, que está no Qatar para definir seu futuro junto ao Al Duhail, e Marcos Rocha, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra a Inter de Limeira, último compromisso do clube antes da pausa por conta da pandemia.

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