Com indefinição, Palmeiras treina pensando no Corinthians

Crédito: Vitor Hugo e Raphael Veiga durante atividade nesta manhã de sábado (Cesar Greco/Palmeiras

Na manhã deste sábado, o Palmeiras seguiu seu cronograma de preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, no retorno do futebol paulista, pela penúltima rodada da primeira fase do estadual. Ainda não há nenhuma indicação de time titular.

Luxemburgo e sua comissão estiveram no comando das atividades. Após aquecimento com bola, houve coletivo com os jogadores com a finalidade de ensaios e ajustes técnicos, com aprimoramento de marcações, saídas de bola, jogadas específicas e escanteios, tanto defensivos quanto ofensivos.

Também houve testes para uma possível equipe titular para o Dérbi, enquanto o restante do grupo participou de movimentações técnicas no gramado ao lado. Depois de folga no domingo, o alviverde se reapresenta na segunda-feira, às 15h30.

Por conta do coronavírus, a imprensa não é liberada dentro do CT. No entanto, a partir das fotos divulgadas pelo clube, não foi possível ver o zagueiro Gustavo Gómez nas atividades, enquanto Luan, Vitor Hugo e Felipe Melo, outras opções para o setor, aparecem. O paraguaio passa por um imbróglio envolvendo sua situação no clube - seu contrato venceu em junho e a renovação ainda não foi registrada por conta de divergências financeiras. Diante disso, ele pode ser um dos desfalques do alviverde no clássico. A definição da equipe deve ficar para segunda por alguns motivos: aguardar se Rony consegue ficar livre da punição de quatro meses imposta pela Fifa, essa situação de Gómez e o risco de perder jogadores contaminados pelo coronavírus - o elenco passa por exames frequentemente.