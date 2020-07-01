Com incertezas, Fluminense prepara reapresentação do elenco sub-23

O Fluminense iniciou o processo de retorno do elenco sub-23 aos treinamentos. Alguns jogadores já estavam integrados aos profissionais, mas a maioria treinava de casa por meio de videoconferência. Nos últimos dias, o grupo de atletas realizou os testes de COVID-19 no CT Carlos Castilho.
A reapresentação será na quinta-feira. Apesar desse retorno, a categoria ainda vive momento de incerteza. Em maio, o Fluminense garantiu o projeto, mas admitiu uma suspensão temporária. A incerteza se dá com a possibilidade de o Campeonato Brasileiro de Aspirantes ser cancelado.
Esse grupo que vai se reapresentar inclui nomes como os volantes Caio Vinícius e Zé Ricardo e o atacante Robinho, que retornam de empréstimo. Ao LANCE!, o diretor de futebol, Paulo Angioni, já havia falado sobre a situação desses jogadores.E MAIS:Fluminense paga salários de abril a jogadores e tem apenas maio abertoNino cita erros do Fluminense em reestreia e critica Carioca: 'Protocolo não é 100% seguro'Após derrota, veja o que o Fluminense precisa na rodada final da Taça Rio E MAIS: