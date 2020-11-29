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Com improviso na lateral e estreia no meio, Odair esboça o Fluminense para enfrentar o RB Bragantino

Tricolor vai a campo nesta segunda, às 20h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 08:00

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Com novos casos de Covid-19 no elenco, Odair Hellmann terá que quebrar a cabeça para montar o time do Fluminense para encarar o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, pelo Brasileirão. E, diante da extensa lista de desfalques, o treinador deve mandar a campo uma equipe com cinco mudanças em relação àquela que venceu o Internacional na última rodada.
+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultadosNo total, são 11 desfalques para o jogo, sendo oito em função do coronavírus: Muriel, Danilo Barcelos, Yuri, Digão, Hudson, Michel Araújo, Nino e Egídio – os três últimos se reapresentaram neste sábado após cumprirem quarentena, mas não devem ser relacionados. Além deles, Odair não poderá contar com Fred, em transição física, Yago, que se recupera de lesão no joelho, e Dodi, afastado pela diretoria e de saída do clube.
A situação obrigou o técnico a recorrer a jogadores, que vinham atuando pela equipe sub-23 do Tricolor. O goleiro João Lopes, o lateral-direito Dani Bolt, o zagueiro Luan Freitas e os volantes Martinelli e Nascimento ficaram à disposição do time de cima durante a semana e serão relacionados para a partida no Maracanã.
Desses cinco jovens, um deve, inclusive, estrear no profissional e iniciar como titular: o meia Martinelli, de 19 anos. Tratado como joia do clube, o garoto deve formar a dupla de volantes com o contemporâneo André, também de 19 anos, que subiu para os profissionais há pouco tempo e será titular apenas pela terceira vez. Outras mudanças naturais em relação à equipe da última rodada serão as entradas de Marcos Felipe e Matheus Ferraz nos lugares dos infectados Muriel e Digão, respectivamente.
A maior dor de cabeça para Odair Hellmann será na lateral-esquerda. Sem o titular Danilo Barcelos e o reserva imediato Egídio, o treinador poderia promover a entrada de Guilherme, do sub-23, mas o jovem lateral também testou positivo. A alternativa deve ser a improvisação de Igor Julião pelo lado esquerdo.
Dessa forma, a provável escalação tricolor tem: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli e Nenê; Lucca, Wellington Silva e Marcos Paulo.
Atualmente na sétima colocação, com 35 pontos, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada do Brasileiro, em busca de se manter no pelotão de cima. A partida está marcada para esta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã. O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real.

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