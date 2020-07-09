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Com imagens do bastidores, Oscar relembra sua carreira em episódios

Atualmente no Shanghai SIPG, da China, meia brasileiro tem compartilhado histórias de sua trajetória com vídeos nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 17:53

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:53

Crédito: Reprodução/Twitter
Com passagens por São Paulo, Internacional, Chelsea (ING) e Seleção Brasileira, o meia Oscar, atualmente, defende o Shanghai SIPG, da China. Com títulos importantes e temporadas de destaque, o atleta de 28 tem usado as redes sociais para compartilhar algumas histórias e imagens de bastidores de sua trajetória até aqui. Serão seis episódios no total, sendo que dois já estão no ar.
Um episódio da série "The Best Stories" será publicado toda quinta-feira nos perfis de Oscar. O primeiro foi sobre os primeiros gols do meia no Chelsea, da Inglaterra, em partida contra a Juventus, da Itália, pela Ligas dos Campeões. O segundo conta com depoimento do meia sobre as amizades que fez nos Blues.
Confira os vídeos compartilhados pelo meia brasileiro Oscar abaixo.

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