Com imagens do bastidores, Oscar relembra sua carreira em episódios

Com passagens por São Paulo, Internacional, Chelsea (ING) e Seleção Brasileira, o meia Oscar, atualmente, defende o Shanghai SIPG, da China. Com títulos importantes e temporadas de destaque, o atleta de 28 tem usado as redes sociais para compartilhar algumas histórias e imagens de bastidores de sua trajetória até aqui. Serão seis episódios no total, sendo que dois já estão no ar.