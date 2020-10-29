Com Hugo em alta e Diego Alves de volta, Dome evitar apontar um titular no Flamengo: 'É pouco a pouco'

Crédito: Marcelo Cortes / CRF

O Flamengo foi a Curitiba e venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, em duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bruno Henrique marcou o gol do triunfo na Arena da Baixada, mas o herói do clube carioca atende por Hugo Souza, que fechou a meta e ainda defendeu um pênalti, na reta final do jogo. E Diego Alves estava no banco, retornando de lesão. Logo, Domènec Torrent foi questionado sobre a concorrência pela camisa 1, a aflorar daqui para frente. Em entrevista coletiva logo depois da partida, Dome optou por não ser enfático quanto a um favorito à titularidade, neste momento.

- Temos a sorte de ter quatro goleiros, não só dois. Quando precisamos que joguem, são excelentes. Gabriel jogou uma sequência e ganhamos todos os cinco jogos. César também jogou bem, e agora o Hugo. Temos que saber que o Diego está voltando aos treinamentos, estava machucado. Teve Covid e agora está treinando. Já falamos com eles, mas o mais importante é estar focados no próximo jogo. Temos quatro goleiros bons e podem jogar todos. Temos copas e Brasileirão, muitos jogos pela frente... É pouco a pouco.

O catalão também destacou a dificuldade em jogar no gramado sintético da Arena da Baixada.