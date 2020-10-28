Com hat-trick de Rashford, United goleia o RB Leipzig pela Champions

Crédito: Jogadores comemoram um dos gols Anthony Devlin / AFP

Não é todo dia em que um jogador entra no segundo tempo e marca três gols. Mas foi isso que aconteceu no Old Trafford, nesta quarta-feira. Com atuação de gala de Marcus Rashford, o Manchester United goleou o RB Leipzig por 5 a 0 e manteve os 100% na Liga dos Campeões. Greenwood e Martial marcaram os outros gols dos Red Devils, que lideram o Grupo H de forma isolada.ESTRATÉGIA DÁ CERTOCom uma formação diferente no meio-campo, Ole Solskjaer optou por pressionar a saída de bola do RB Leipzig, que assumiu, como de costume, um papel mais propositivo. E, aos 20 minutos, a estratégia rendeu frutos. Fred roubou a bola na intermediária e deixou com Pogba, que achou ótimo passe para a infiltração de Greenwood. Em posição por centímetros, o jovem finalizou cruzado e abriu o placar.

BANCO ENTRA E RESOLVE​No segundo tempo, quando o jogo era marcado pelo equilíbrio, a estrela de Solskjaer brilhou mais uma vez. O treinador colocou Rashford e Bruno Fernandes em campo, e a dupla foi responsável por aumentar a vantagem. Aos 28, o meia português lançou o atacante inglês, que não desperdiçou. O lance, a princípio, foi anulado por impedimento, mas após a revisão do VAR, o gol foi confirmado.