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Com Hämäläinen, Botafogo entra na reta final em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro

Lateral-esquerdo finlandês tem acerto encaminhado com o Botafogo para a disputa do Brasileirão; diretoria visa pelo menos três contratações até o fechamento da janela...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 05:00
Niko Hämäläinen tem tudo para ser a sétima contratação da Era John Textor no Botafogo. O lateral-esquerdo do Queens Park Rangers-ING tem acordo encaminhado e é esperado no Rio de Janeiro na semana que vem para fazer exames e assinar contrato de empréstimo com o Glorioso.+ Começo do Brasileirão, reta final da janela e expectativa por reforços: o abril do Botafogo
A diretoria entra em reta final na busca por contratações visando o Campeonato Brasileiro. Um lateral-esquerdo era uma das prioridades da cúpula alvinegra e Hämäläinen e é o nome para ocupar esse espaço. Ele não entra em campo desde novembro, quando atuou pelo Los Angeles Galaxy-EUA, clube que estava emprestado, na MLS.
Um número trabalhado internamente pensando em termos de elenco é de pelo menos três jogadores contratados para o Brasileirão - contando com a iminente contratação de Niko Hämäläinen. Vale lembrar que o Botafogo também tem conversas avançadas com Lucas Fernandes, meio-campista do Portimonense-POR.
No caso do brasileiro, o Glorioso tenta resolver a questão de uma dívida de 1 milhão de euros com um dos empresários envolvidos no negócio - algo oriundo de gestões passadas do clube.
O clube ainda busca outros jogadores, como um ponta, zagueiro canhoto e um centroavante. Existem conversas com atletas dessas posições - Eran Zahavi, por exemplo - mas muitos deles atuam em clubes da Europa e, como a temporada está em uma fase decisiva, a liberação de forma imediata é complicada.
Crédito: Hämäläinen,alvodoBotafogo,édaseleçãodaFinlândia(Foto:Divulgação

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