Com gols no fim, Botafogo e Bahia empatam no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino A2

Crédito: Syllas Brito/Botafogo

A disputa entre Botafogo e Bahia por uma vaga na final do Brasileirão Feminino A2 está em aberto. Neste domingo, no Nilton Santos, os clubes guardaram os gols para o fim da partida e ficaram no empate por 1 a 1, pelo jogo de ida da semifinal. Karol abriu o placar para o Alvinegro aos 40 minutos da etapa final, e Giovânia deixou tudo igual já nos acréscimos, em cobrança de pênalti.

+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor: Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!Com esse resultado, as equipes jogam por uma vitória no jogo de volta para avançarem à decisão do torneio. A partida está marcada para o próximo domingo, dia 17, às 16h (de Brasília) na Fonte Nova, em Salvador. Um novo empate leva à decisão por pênaltis.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro