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Com gols no fim, Botafogo e Bahia empatam no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino A2

Alvinegro abre o placar aos 40 minutos da etapa final, mas leva o empate nos acréscimos...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 18:16

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:16

Crédito: Syllas Brito/Botafogo
A disputa entre Botafogo e Bahia por uma vaga na final do Brasileirão Feminino A2 está em aberto. Neste domingo, no Nilton Santos, os clubes guardaram os gols para o fim da partida e ficaram no empate por 1 a 1, pelo jogo de ida da semifinal. Karol abriu o placar para o Alvinegro aos 40 minutos da etapa final, e Giovânia deixou tudo igual já nos acréscimos, em cobrança de pênalti.
+ Duelos LANCE! Quem leva a melhor: Vasco ou Botafogo? Escolha e vote!Com esse resultado, as equipes jogam por uma vitória no jogo de volta para avançarem à decisão do torneio. A partida está marcada para o próximo domingo, dia 17, às 16h (de Brasília) na Fonte Nova, em Salvador. Um novo empate leva à decisão por pênaltis.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Na outra semifinal, Real Brasília e Napoli (SC) empataram por 0 a 0 e também deixaram a definição em aberto para o jogo de volta. As partidas da finalíssima do Brasileirão Feminino A2 está marcada para os dias 24 e 31 de janeiro.

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