Com gols na etapa final, Bragantino vence Inter de Limeira fora de casa

No Limeirão, o Red Bull Bragantino se recuperou do revés contra o São Paulo e bateu a Inter de Limeira por 2 a 0. Com o placar, o Massa Bruta chegou aos 14 pontos na chave C. O time de Limeira é a lanterna do grupo A, com 3 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Leão visita o Santos, na Vila Belmiro. O Bragantino recebe a Ponte Preta, em Bragança.
Duelo aberto
Os primeiros 45 minutos em Limeira foram agitados. Com mais qualidade técnica, o Bragantino teve a posse de bola e trabalhava para tentar furar a marcação da Inter. Quem balançou a rede foi o time da casa, que viu Roger cabecear e estufar as redes, mas o atacante estava em posição de impedimento. O Braga cansou de perder gols. Artur teve duas claras. Na primeira ele tentou encobrir e mandou para fora. Na segunda, o camisa 7 entrou de carrinho e completou por cima do poste.
Gol anulado
Na etapa final o panorama era o mesmo. O Bragantino chegou a assustar com Claudinho e a Inter respondeu com Roger. O atacante recebeu em velocidade e deu um tapa que deixou Cleiton sem reação. Apesar do tento, o camisa 9 estava impedido e teve o segundo gol anulado.
Bomba na rede
Melhor em campo, o Massa Bruta chegou através de Aderlan. Na sobra de fora da área, o lateral soltou um canhão e chacoalhou a rede da Inter.
Administrou
Com a vantagem no placar, a vida do Massa Bruta ficou mais tranquila com a expulsão de Matheus Alexandre. Porém, o time de Barbieri não apertou como era esperado e marcou um gol nos acréscimos através de Helinho.